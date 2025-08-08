Début d'une nouvelle vague de chaleur en France

Six départements de la moitié sud du pays vont s'ajouter aux cinq déjà placés en vigilance orange "canicule" pour la journée de vendredi 8 août, qui marquera le début de la deuxième vague de chaleur en France cet été, a annoncé jeudi 7 août Météo-France.

Photo : AFP/VNA/CVN

La liste des départements en orange "va être complétée" par six autres départements qui sont le Lot, l'Aveyron, la Loire, l'Isère, la Drôme et l'Ardèche", portant à onze le nombre de départements touchés, a annoncé lors d'une conférence de presse Olivier Caumont, permanencier de prévision pour l'établissement public.

Les précédents départements déjà annoncés en vigilance orange étaient les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et le Rhône.

À ces départements s'en ajoutent 24 autres de la moitié Sud, placés pour leur part en vigilance jaune.

"À partir de demain va démarrer la deuxième vague de chaleur de l'été 2025 à l'échelle de la France, qui sera la 51e vague de chaleur recensée par Météo France depuis 1947", a précisé François Jobard, prévisionniste, évoquant "un épisode qui va surtout concerner dans un premier temps les régions sud et qui sera assez durable".

"À partir de ce jeudi 7 août les températures afficheront une hausse généralisée, prémices d'un épisode caniculaire qui débutera vendredi sur le sud-ouest et le centre-est. Les fortes chaleurs auront tendance à s'accentuer et à s'étendre les jours suivants. Elles se poursuivront en début de semaine prochaine", indique Météo-France dans son bulletin de 16h00.

"Dans l'après-midi on attend de 36 à 38°C localement 39°C sur une grande partie Est de l'Occitanie et de 35 à 37°C (localement) 38°C dans le centre-est", précise le bulletin.

Ce réchauffement s'explique par "un véritable couvercle anticyclonique avec de l'air chaud dans les basses couches (de l’atmosphère) mais aussi en altitude", a détaillé François Jobard.

AFP/VNA/CVN