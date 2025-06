Le chef de l'AIEA appelle à la plus grande retenue après les attaques israéliennes contre l'Iran

>> L'Iran discute de Gaza avec l'Arabie saoudite et l'Égypte

>> Le chef de la Ligue arabe condamne les attaques israéliennes répétées en Syrie

>> Au moins 43 Palestiniens tués dans des attaques israéliennes à Gaza, selon la Protection civile

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Je réaffirme que toute action militaire mettant en péril la sûreté et la sécurité des installations nucléaires risque d'avoir de graves conséquences pour le peuple iranien, la région et au-delà", a-t-il dit lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies. Pour lui, la seule voie durable pour tous repose sur le dialogue et la diplomatie afin de garantir la paix, la stabilité et la coopération.

Les sites nucléaires ne doivent jamais être attaqués, quel que soit le contexte ou les circonstances, afin de ne pas nuire aux personnes et à l'environnement. De telles attaques ont de profondes répercussions sur la sûreté, la sécurité et les garanties nucléaires, ainsi que sur la paix et la sécurité régionales et internationales, a martelé M. Grossi.

L'agence onusienne continue de suivre la situation de près. Son Centre des incidents et des urgences est en contact permanent avec les autorités iraniennes dès le début de l'attaque, confirmant régulièrement l'état des sites. Elle a ainsi formé une équipe spéciale chargée de suivre la situation de près, a dit Rafael Grossi.

L'AIEA est en contact permanent avec l'autorité de régulation nucléaire iranienne afin de vérifier l'état des sites nucléaires concernés et d'évaluer tout impact plus large sur la sûreté et la sécurité nucléaires, a-t-il assuré.

L'Iran a confirmé que seul le site de Natanz, qui contient une usine d'enrichissement de combustible et une usine pilote similaire, a été attaqué vendredi 13 juin. La partie en surface de l'usine pilote, où l'Iran produisait de l'uranium 235 enrichi à 60%, a été détruite. Si les parties souterraines sont intactes, les infrastructures électriques ont été détruites, ce qui pourrait avoir endommagé les centrifugeuses se trouvant dans la cascade d'enrichissement, selon M. Grossi.

Le niveau de radioactivité à l'extérieur du site est resté inchangé et à des niveaux normaux, ce qui indique qu'il n'y a pas d'impact radiologique externe pour la population ou l'environnement, selon lui, même s'il y a une contamination radiologique et chimique à l'intérieur du site en raison des frappes. Le type de rayonnement présent à l'intérieur - principalement des particules alpha - est gérable grâce à des mesures de radioprotection appropriées, a-t-il assuré.

D'après M. Grossi, les autorités iraniennes ont informé l'AIEA d'attaques perpétrées contre d'autres sites nucléaires : l'usine d'enrichissement de combustible de Fordo et le site d'Ispahan, où se trouvent une usine de fabrication de plaques de combustible, une usine de fabrication de combustible, une usine de conversion de l'uranium et une usine de production de poudre de dioxyde d'uranium enrichi.

Xinhua/VNA/CVN