L'Allemagne et l'Égypte appellent à la désescalade après les frappes israéliennes en Iran

>> Le chef de l'ONU, choqué par les frappes israéliennes à Gaza, appelle au respect du cessez-le-feu

>> Syrie : nouvelles frappes israéliennes sur la capitale, dans le Centre et l'Ouest du pays

>> Le chef des Nations unies condamne l'escalade militaire au Moyen-Orient

Photo : Xinhua/VNA/CVN

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe au Caire avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty, M. Wadephul a qualifié les frappes israéliennes de "préoccupantes" et appelé à la retenue de toutes les parties pour éviter une plus grande déstabilisation.

De son côté, M. Abdelatty a souligné que "la région se trouve sur une poudrière", mettant en garde que les solutions militaires n'apporteraient pas la sécurité et la stabilité dans la région.

Il a réaffirmé l'appel de l'Égypte à une désescalade et à une résolution politique, et souligné la nécessité de préserver la navigation en mer Rouge avec un soutien international.

De son côté, M. Wadephul a indiqué que l'Allemagne reconnaissait le droit d'Israël à défendre son territoire et ses citoyens. Néanmoins, il a appelé toutes les parties dans la région à faire preuve de retenue et à éviter des mesures d'escalade qui pourraient mettre en danger la sécurité de toute la région.

Vendredi également, le ministre égyptien des Affaires étrangères s'est entretenu par téléphone avec son homologue iranien pour échanger des vues sur l'attaque aérienne d'Israël, et M. Abdelaty a souligné au cours de cet entretien que l'Égypte condamnait cette attaque et rejetait "l'agression israélienne contre la souveraineté de l'Iran, qui viole la sécurité et l'unité du pays".

M. Abdelatty a également eu des entretiens téléphoniques séparés avec ses homologues de France, de Grèce, de Chypre, d'Irak et du Qatar. Les diplomates ont convenu de maintenir une coordination étroite et d'intensifier leurs efforts conjoints pour apaiser les tensions et éviter de plonger la région dans une spirale menant au chaos.

Xinhua/VNA/CVN