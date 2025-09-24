Moins de pauvres mais plus de personnes modestes en France que dans l'UE

>> Commerce : l'OMC appelle à faire plus pour inclure les pays pauvres
|La France compte moins de pauvres en proportion de sa population mais un peu plus de personnes modestes que la moyenne des pays de l'UE, selon une étude de la Drees.
|Photo : AFP/VNA/CVN
Le service statistique des ministères sociaux caractérise les personnes dites "pauvres" par un niveau de vie inférieur à 60% de la médiane du pays, et les personnes "modestes" entre 60 et 75% de ce niveau de vie médian.
"Dans tous les pays de l'UE, on compte entre 10 et 15% de personnes modestes, tandis que le taux de pauvreté varie de 9 à 23%", relève l'étude qui se base sur des données de 2021.
La France compte 14% de personnes pauvres (contre 17% en moyenne dans l'UE) et 13% de personnes modestes (contre 12% dans l'UE).
"En-dessous de la moyenne européenne" pour le taux de pauvreté, la France se situe "à mi-chemin" entre le Luxembourg (18% de pauvres) et la Finlande (11%).
Dans l'UE comme en France, les familles monoparentales, les familles nombreuses, les chômeurs, les immigrés et les personnes seules sont plus à risque d'être pauvres ou modestes.
Un tiers des personnes appartenant à une famille monoparentale dans l'UE sont pauvres (39% en France).
Les immigrés des pays hors UE sont nettement plus souvent dans des situations précaires : 44% en UE sont pauvres, 42% en France.
Les retraités sont nettement moins touchés par la pauvreté en France que dans l'UE : 10% sont pauvres, contre 15% en UE. "La France fait partie des pays où le taux de pauvreté et de personnes modestes parmi les retraités sont les plus bas", relève la Drees.
AFP/VNA/CVN