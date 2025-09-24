Moins de pauvres mais plus de personnes modestes en France que dans l'UE

La France compte moins de pauvres en proportion de sa population mais un peu plus de personnes modestes que la moyenne des pays de l'UE, selon une étude de la Drees parue le 24 septembre.

Le service statistique des ministères sociaux caractérise les personnes dites "pauvres" par un niveau de vie inférieur à 60% de la médiane du pays, et les personnes "modestes" entre 60 et 75% de ce niveau de vie médian.

"Dans tous les pays de l'UE, on compte entre 10 et 15% de personnes modestes, tandis que le taux de pauvreté varie de 9 à 23%", relève l'étude qui se base sur des données de 2021.

La France compte 14% de personnes pauvres (contre 17% en moyenne dans l'UE) et 13% de personnes modestes (contre 12% dans l'UE).

"En-dessous de la moyenne européenne" pour le taux de pauvreté, la France se situe "à mi-chemin" entre le Luxembourg (18% de pauvres) et la Finlande (11%).

Dans l'UE comme en France, les familles monoparentales, les familles nombreuses, les chômeurs, les immigrés et les personnes seules sont plus à risque d'être pauvres ou modestes.

Un tiers des personnes appartenant à une famille monoparentale dans l'UE sont pauvres (39% en France).

Les immigrés des pays hors UE sont nettement plus souvent dans des situations précaires : 44% en UE sont pauvres, 42% en France.

Les retraités sont nettement moins touchés par la pauvreté en France que dans l'UE : 10% sont pauvres, contre 15% en UE. "La France fait partie des pays où le taux de pauvreté et de personnes modestes parmi les retraités sont les plus bas", relève la Drees.

