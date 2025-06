L'ONU demande un soutien international pour accélérer le retour des réfugiés en Syrie

Le Haut-Commissaire des Nations unies aux réfugiés, Filippo Grandi, a appelé vendredi 20 juin depuis Damas la communauté internationale à soutenir la Syrie pour accélérer la reconstruction du pays et permettre à davantage de réfugiés de rentrer chez eux.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Je suis ici pour lancer un appel à la communauté internationale afin qu'elle apporte davantage d'aide et de soutien au gouvernement syrien dans ce grand défi qu'est la reprise du pays", a dit M. Grandi à des journalistes en marge de sa visite dans la capitale syrienne.

Plus de deux millions de réfugiés et déplacés internes sont rentrés chez eux en Syrie depuis la chute début décembre de Bachar al-Assad, avait précisé le responsable onusien la veille.

"Parmi eux, environ 1,5 million de déplacés internes sont retournés dans leurs foyers, et 600.000 -un chiffre significatif- sont des Syriens réfugiés dans des pays voisins comme le Liban, la Jordanie, la Turquie et d'autres, qui sont rentrés au pays", a-t-il ajouté. D'après ce responsable, ce chiffre "reste une fraction du nombre total de réfugiés et déplacés syriens, mais il est en soi significatif".

APS/VNA/CVN