Panama : le gouvernement décrète l'état d'urgence dans une province

Le gouvernement du Panama a décrété vendredi 20 juin l'état d'urgence dans une province touchée par des violences et pillages, suspendant notamment les libertés de réunion et de circulation.

La mesure concerne la province caribéenne de Bocas del Toro (Ouest), où selon le gouvernement des groupes de manifestants ont provoqué des heurts, des pillages de commerces, des dégradations dans un aéroport et des blocages de routes.

Le gouvernement "a décidé de déclarer l'urgence et de suspendre les garanties constitutionnelles sur l'ensemble du territoire de la province de Bocas del Toro pour une durée de cinq jours, afin de rétablir la paix et l'ordre", a annoncé le ministre de la Présidence, Juan Carlos Orillac, lors d'une conférence de presse. "Nous prenons cette mesure pour empêcher que des groupes radicaux et délinquants ne se réunissent pour organiser des actes de violence, de vandalisme, qui mettent en danger les biens et les personnes", a-t-il ajouté.

Jeudi 19 juin, "des groupes violents ont commis des actes criminels et de terrorisme urbain qui portent atteinte à l'ordre public, à la sécurité citoyenne et à l'institutionnalité démocratique", a affirmé M. Orillac, entouré de tous les ministres du gouvernement Mulino.

La Constitution panaméenne prévoit que le gouvernement peut décréter une telle mesure "en cas de guerre extérieure ou de troubles internes menaçant la paix et l'ordre public".

À Changuinola, ville de Bocas del Toro, des groupes de personnes cagoulées ont jeudi 19 juin pillé des commerces et incendié partiellement un stade de baseball où se trouvaient des policiers, affirment les autorités. Un bureau et un entrepôt contenant des engrais et d'autres fournitures du géant américain de la banane Chiquita Brands ont également été pris pour cibles.

