Ryad et Doha vont régler les 15 millions de dollars de dette syrienne auprès de la Banque mondiale

L'Arabie saoudite et le Qatar ont annoncé dimanche 27 avril qu'ils allaient régler la dette de la Syrie auprès de la Banque mondiale, d'un montant d'environ 15 millions de dollars, selon un communiqué conjoint publié par l'agence de presse officielle saoudienne (SPA).

>> Syrie : adoption d'une déclaration constitutionnelle, "nouvelle page de l'histoire"

>> Rencontre en Arabie saoudite des ministres libanais et syrien de la Défense

>> L'Italie alloue 68 millions d'euros pour financer des projets humanitaires en Syrie

Photo : AFP/VNA/CVN

"Les ministères des Finances du royaume d'Arabie saoudite et de l'État du Qatar annoncent conjointement leur engagement à régler les arriérés de la Syrie auprès de la Banque mondiale, pour un montant d'environ 15 millions de dollars", précise le communiqué.

Cette déclaration intervient quelques jours après que le gouverneur de la banque centrale syrienne et le ministre des Finances ont participé aux réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale, une première depuis plus de vingt ans.

"Cet engagement ouvrira la voie à la reprise du soutien et des opérations du Groupe de la Banque mondiale en Syrie, après une suspension de plus de 14 ans", ajoute le communiqué.

"Il permettra également à la Syrie d'accéder à un soutien financier à court terme pour le développement de secteurs critiques."

L'initiative "ouvre également la voie à une coopération renforcée avec les institutions internationales pour favoriser le redressement et la reconstruction", a-t-il ajouté dans un communiqué.

Le remboursement de la dette permettrait à la Banque mondiale d'approuver des projets de soutien à la Syrie, notamment dans les domaines de la reconstruction et de la relance économique.

APS/VNA/CVN