Syrie : des "discussions utiles" avec les nouvelles autorités, selon le FMI

Le Fonds monétaire international (FMI) a eu des "discussions utiles" avec les autorités syriennes et "suit attentivement les développements" concernant le pays, a assuré jeudi 22 mai, en conférence de presse, la directrice de la communication de l'institut, Julie Kozack.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Nous avons eu des discussions utiles avec la nouvelle équipe économique, en place depuis fin mars, en particulier durant les dernières réunions de printemps" du FMI et de la Banque mondiale (BM), qui se sont déroulés mi-avril, a déclaré Mme Kozack.

Dans l'immédiat le Fonds cherche à "reconstruire (ses) connaissances de l'économie syrienne, avec l'aide des autorités et en collaboration avec les autres institutions financières internationales", a détaillé Julie Kozack, rappelant au passage que "notre dernier article IV remonte à 2009, cela fait quelque temps".

L'Article IV est une publication annuelle du FMI, réalisée pour chaque pays, permettant d'avoir un état des lieux économique. Il sert généralement de base aux discussions avec les autorités en vue de la mise en place de programmes d'aide.

Plus généralement, la responsable du Fonds a reconnu que "la Syrie a besoin d'une aide significative afin de reconstruire ses institutions économiques. Nous nous tenons prêts à apporter des conseils et une aide technique ciblée et priorisée dans nos domaines de compétence".

La BM a d'ores et déjà annoncé reprendre ses programmes d'aide en Syrie, après le remboursement d'un reliquat de dette par l'Arabie saoudite et le Qatar au nom du gouvernement syrien.

Une annonce tombée après celle du président américain Donald Trump, durant sa visite au Proche-Orient, d'une levée prochaine des sanctions visant le pays depuis 1979, et renforcées après la répression par le pouvoir de Bachar al-Assad des manifestations prodémocratie en 2011.

L'Union européenne (UE), le Royaume-Uni et le Canada avaient déjà assoupli leurs propres régimes de sanctions et l'UE a annoncé mardi 20 mai lever l'ensemble des sanctions économiques visant la Syrie.

Cette levée des sanctions concerne essentiellement le système bancaire syrien, jusque là interdit d'accès au marché international des capitaux. Elle prévoit également un dégel des avoirs de la Banque centrale syrienne.

La guerre en Syrie, déclenchée en 2011, a fait plus de 500.000 morts, plusieurs millions de déplacés et dévasté le pays, morcelé en plusieurs zones d'influence.

Mardi 20 mai, le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a alerté du risque d'une nouvelle "guerre civile à grande échelle" dans le pays, après une série d'attaques sanglantes contre les minorités alaouite et druze, accusées d'avoir soutenu le régime de M. al-Assad.

AFP/VNA/CVN