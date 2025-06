Conflit Iran - Israël

Une ONG chiffre à 657 le nombre de morts dans les frappes israéliennes en Iran

Les frappes israéliennes en Iran ont fait au moins 657 morts et plus de 2.000 blessés, a affirmé vendredi 20 juin l'organisation Human Rights Activists News Agency (HRANA), basée aux États-Unis, en disant se baser sur des informations de presse et ses propres sources.