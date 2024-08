L'ONU demande des efforts pour "protéger les élèves et les enseignants"

Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a demandé mardi 27 août aux gouvernements de "ne ménager aucun effort" pour protéger les élèves et les enseignants dans un message publié à l'occasion de la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Dans son message, le chef de l'ONU a souligné qu'il y a eu ces dernières années une augmentation spectaculaire des attaques contre les élèves, les enseignants, le personnel éducatif et les écoles dans le monde entier, ajoutant que "chaque conflit fait payer un lourd tribut humain. Mais pour les enfants et les jeunes pris dans l'enfer des conflits, le coût est incalculable".

Célébrée chaque année le 9 septembre, la Journée internationale pour la protection de l'éducation contre les attaques, a-t-il noté, "nous rappelle les dommages causés par la guerre sur le corps, l'esprit et l'âme des jeunes apprenants", évoquant les risques tels que les blessures et les pertes de vies, les enlèvements, les déplacements forcés, les violences sexuelles, les recrutements pour le combat et les opportunités perdues.

Rappelant en outre que l'éducation n'est pas seulement un droit humain fondamental en soi, mais qu'elle est également essentielle à la réalisation de tous les droits de l'homme, M. Guterres a exhorté tous les pays à investir dans l'éducation et à "ne ménager aucun effort pour protéger l'éducation et les lieux d'apprentissage, protéger les élèves comme les enseignants, et traduire en justice les auteurs d'attaques contre les lieux d'apprentissage".

Il a également demandé à tous les pays d'approuver et de mettre en œuvre pleinement la Déclaration sur la sécurité dans les écoles, de soutenir la Coalition mondiale pour la protection de l'éducation contre les attaques et à soutenir tous les efforts visant à garantir que les enfants et les jeunes puissent poursuivre leur apprentissage, aussi bien en temps de crise qu'après la fin des combats.

"Protégeons l'éducation contre les attaques et préservons le droit fondamental à l'éducation qui appartient à chaque enfant et à chaque jeune, partout", a-t-il conclu.

Xinhua/VNA/CVN