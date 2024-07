Plateau du Golan annexé

Israël affirme qu'une attaque à la roquette a fait 10 morts

>> Frappes et combats dans la ville de Gaza, discussions au Qatar en vue d'un cessez-le-feu

>> Israël : le bilan de la fièvre du Nil occidental atteint 31 morts

>> Israël lance des frappes aériennes contre un dépôt de munitions du Hezbollah

Photo : AFP/VNA/CVN

Des hélicoptères, des ambulances et des véhicules de soins intensifs ont été dépêchés sur les lieux, évacuant les blessés vers le centre médical Ziv, où l'attaque a fait au moins 30 victimes, a rapporté le radiodiffuseur public israélien Kan.

"Nous sommes arrivés sur le terrain et avons constaté des destructions et des objets en feu. Les victimes étaient allongées sur le sol et il était difficile de voir ce qui se passait", a déclaré Idan Avshalom, médecin en chef du Magen David Adom, le service médical d'urgence du pays.

Les médias israéliens ont affirmé que la roquette avait été tirée depuis le Liban par le groupe militant Hezbollah, tandis que ce dernier a démenti samedi soir soutenant qu'il n'avait "absolument rien à voir avec l'incident".

Après le démenti du Hezbollah, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont répondu dans un communiqué que "suite aux évaluations effectuées par les FDI et aux renseignements dont nous disposons, nous avons conclu que le tir de roquette à Majdal Shams a été effectué par le Hezbollah".

Le ministre israélien de la Défense Yoav Galant, le chef de l'armée Herzi Halevi et d'autres hauts responsables de la Défense ont procédé à une évaluation de la situation opérationnelle à la suite de l'attaque, selon Kan.

Le bureau du Premier ministre israélien a indiqué que le Premier ministre Benjamin Netanyahou, actuellement en visite aux États-Unis, a été informé des détails de l'incident et qu'il tient des consultations avec de hauts responsables de la sécurité.

Les tensions le long de la frontière israélo-libanaise se sont intensifiées depuis le 8 octobre 2023, à la suite d'un barrage de roquettes lancé par le Hezbollah en direction d'Israël, en solidarité avec l'attaque du Hamas contre Israël le jour précédent. L'État hébreu a riposté par des tirs d'artillerie lourde dans le Sud-Est du Liban.

Xinhua/VNA/CVN