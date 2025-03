L’océan au cœur du climat, un séminaire pour sensibiliser et promouvoir un avenir durable

>> Inauguration de l’espace francophone de l’Université de médecine de Hanoï

Le séminaire, en format hybride, a réuni près de 70 étudiants sur place au CNF de Hanoï et 30 autres au CNF/CEF de Phnom Penh, leur offrant une précieuse opportunité d’échanger et d’approfondir leurs connaissances sur l’impact des océans dans la régulation du climat.

Photo: AUF/VNA/CVN

Dès 10 h, les salles du CNF de Hanoï et de Phnom Penh étaient déjà bondées de jeunes engagés sur les questions environnementales et climatiques, notamment ceux qui s’intéressent à l’océan, le plus grand habitat naturel de notre planète. Sous l’intervention d’Emmanuelle Pinault, experte en gouvernance climatique et politiques environnementales, les participants ont plongé au cœur des enjeux actuels et des solutions innovantes pour la protection des océans.

Ce séminaire s’inscrit dans l’engagement de l’AUF - Asie-Pacifique d’organiser un programme d’activités dense et riche, axé sur la science et le développement durable, comme l’a souligné Nicolas Maïnetti, son directeur.

"La francophonie scientifique, l’idée, c’est d’organiser des conférences animées par des spécialistes du réseau et diffusées en direct sur notre site. Ces conférences portent sur des sujets importants et d’actualité, tout en permettant aux jeunes d’écouter autre chose en français que ce qu’ils entendent au quotidien. Qu’ils soient étudiants en français dans une filière francophone, en ingénierie ou dans une filière de l’OMC, il est essentiel pour eux d’aborder ces grands thèmes d’actualité en français", indique-t-il.

Pour Emmanuelle Pinault, l’océan est une véritable passion personnelle. Alors qu’il joue un rôle essentiel dans l’équilibre thermique, physico-chimique et climatique de la Terre, il reste encore sous-estimé dans les discussions sur le climat.

"Je pense que l’océan est une solution climatique encore trop méconnue. Il y a peu de confiance, tant parmi la population que chez les dirigeants, quant à son rôle dans la lutte contre le changement climatique. Pourtant, il est à la fois une solution et une victime de ce phénomène. J’avais donc à cœur d’intégrer cette problématique au débat d’aujourd’hui", dit-elle.

En effet, ce séminaire a offert aux participants une occasion unique d’approfondir leurs connaissances sur le climat et d’en discuter en français, au-delà de leur domaine d’études habituel.

Photo : AUF/VNA/CVN

"Je pense que l’atelier d’aujourd’hui était hyper enrichissant et super intéressant. J’ai appris non seulement plein de choses sur l’environnement, mais j’ai aussi découvert de nouveaux mots et expressions comme ‘surpêche’, ‘tourisme côtier’ ou encore ‘récif corallien’. J’espère pouvoir participer à d’autres ateliers comme celui-ci pour en apprendre encore plus sur ces sujets essentiels dans notre société actuelle", témoigne Lê Thanh Lâp.

Les informations fournies lors de ce séminaire sont particulièrement précieuses pour les candidats souhaitant postuler à la session d’été de l’Académie de Monaco, qui porte également sur le thème de l’océan.

Dô Thanh Hiên partage son expérience : "Je trouve que ce séminaire est très utile pour les jeunes qui veulent approfondir leurs connaissances sur l’environnement, en particulier ceux qui souhaitent s’inscrire à la session d’été 2025 de l’Académie de la Mer de Monaco. Après cette rencontre, j’ai acquis davantage de connaissances sur l’état des océans et l’importance de leur préservation."

Il est essentiel d’éveiller la conscience des jeunes sur la valeur de l’océan, de mieux leur faire connaître cet écosystème crucial et de les inciter à agir en faveur de l’environnement, comme l’a souligné Emmanuelle Pinault.

"Il est indispensable d’apporter aux jeunes des éléments scientifiques pour comprendre les menaces qui pèsent sur l’océan, mais aussi des connaissances politiques et juridiques pour les aider à s’engager dans sa protection et sa gestion durable. Tous ces outils existent, et il est important que la nouvelle génération en ait connaissance pour faire des choix informés, notamment dans leur orientation professionnelle. Il faut qu’ils sachent qu’il existe des métiers qui leur permettront de travailler sur ces questions. L’avenir de l’humanité dépend de la mobilisation des jeunes sur le climat, et j’ai énormément de foi et d’espoir en leur engagement", déclare-t-elle.

Emmanuelle Pinault se réjouit d’ailleurs de voir une centaine de jeunes francophones assister à ce séminaire, témoignant de l’intérêt croissant des nouvelles générations au Vietnam et au Cambodge pour la préservation des écosystèmes marins.

"Cela montre que la jeunesse vietnamienne et cambodgienne s’intéresse à la protection de l’océan et à la lutte contre le changement climatique, ce qui me réjouit. J’espère pouvoir poursuivre ces discussions avec eux à l’avenir. Il reste encore tant d’autres sujets à explorer dans cette thématique. C’est formidable de voir cet engouement", indique-t-elle.

L’événement s’est clôturé par un jeu-questionnaire à choix multiples (QCM) et des exercices de réflexion, permettant aux participants de tester leurs connaissances de manière ludique et d’approfondir leur compréhension des enjeux liés aux océans et au climat.

VNA/CVN