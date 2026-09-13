L’italien Arsenale pénètre le marché vietnamien du tourisme ferroviaire de luxe

Arsenale, un acteur italien de premier plan du tourisme ferroviaire de luxe, a conclu un accord pour acquérir une participation stratégique de 33% dans SJourney, une marque de trains touristiques de luxe au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

SJourney propose un voyage patrimonial de huit jours et sept nuits, d’une durée de 1.726 km, reliant Hanoï à Hô Chi Minh-Ville, offrant aux passagers une expérience unique alliant voyage pittoresque et découverte culturelle.

Fondée en 2024, la marque a atteint l’équilibre financier dès ses débuts. L’investissement de Arsenale dans SJourney fait suite au rachat de la société britannique Golden Eagle, alors que le groupe cherche à parachever son écosystème mondial de tourisme ferroviaire de luxe.

Paolo Barletta, Pdg d’Arsenale, a déclaré jeudi 10 septembre que le Vietnam figurait parmi les marchés touristiques connaissant la croissance la plus rapide au monde, le nombre d’arrivées internationales devant atteindre 25 millions d’ici la fin de l’année. Cette croissance rapide offre un potentiel considérable pour des expériences touristiques haut de gamme.

"Notre ambition n'est pas simplement de nous étendre géographiquement, mais de construire un réseau mondial de voyages ferroviaires d'exception, ancrés dans les destinations qu'ils sillonnent", a-t-il indiqué.

Grâce à son réseau commercial mondial, le groupe italien soutiendra les efforts visant à accroître la visibilité de la marque SJourney. Le groupe envisage également d’exploiter la marque Golden Eagle sous l’appellation "SJourney by Golden Eagle", tout en préservant l’identité culturelle locale caractéristique de l’itinéraire.

Thang Phan, cofondateur et directeur du développement commercial de SJourney, a indiqué que ce partenariat doit offrir "une plateforme plus solide pour la prochaine phase de développement" de l’opérateur vietnamien, tout en préservant son positionnement local.

Au cours des cinq prochaines années, Arsenale et SJourney prévoient d’investir environ 20 millions d’euros (23,2 millions de dollars) pour moderniser les infrastructures et étendre le réseau ferroviaire de luxe aux pays voisins d’Asie du Sud-Est. Le groupe italien vise également à porter sa participation dans SJourney à 50%.

Membre du groupe Barletta, Arsenale détient actuellement le projet "La Dolce Vita Orient Express" en Italie et développe une série de projets de trains de luxe en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, en Ouzbékistan et en Égypte.

VNA/CVN