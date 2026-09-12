Résolution N°23

Du Royaume-Uni, des passerelles vers le Vietnam

L’Association des entreprises et entrepreneurs vietnamiens au Royaume-Uni (VBUK) a lancé, le 10 septembre, une publication marquant son 20 e anniversaire et retraçant deux décennies de développement de la communauté d’affaires vietnamienne au Royaume-Uni.

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Photo : VNA/CVN

L'événement intervient alors que le Bureau politique a adopté la Résolution No23 sur les Vietnamiens résidant à l’étranger et que les relations Vietnam - Royaume-Uni, élevées au rang de Partenariat stratégique global en octobre 2025, entrent dans une nouvelle phase de coopération approfondie.

D'après Trinh Ngoc Cuong, vice-président de la VBUK, la communauté a connu une forte croissance, tant en nombre qu’en qualité. D’une dizaine d’entreprises membres à ses débuts, principalement de petites structures familiales, la VBUK en compte aujourd’hui près de 100, présentes dans des secteurs aussi divers que les technologies, le marketing, la finance, le droit, l’import-export, le tourisme et la logistique.

Parallèlement, la VBUK évolue vers un réseau plus large, reliant les différentes générations d’entrepreneurs et les entreprises vietnamiennes au Royaume-Uni avec le marché vietnamien et l’Europe. "Où que nous soyons, nous restons toujours tournés vers notre pays d’origine", a déclaré Trinh Ngoc Cuong.

Photo : VNA/CVN

Selon Christine Le, présidente de l’Association vietnamienne de la finance et de l’investissement au Royaume-Uni et directrice générale d’Eastern Horizon Wealth Management, la communauté vietnamienne compte de nombreux professionnels travaillant dans de grandes banques, institutions financières et cabinets d’avocats britanniques. L’association entend, pour sa part, concentrer son action sur trois axes étroitement liés : mettre en réseau les compétences, diffuser les connaissances et renforcer la confiance.

Saam Lowni, directeur général du cabinet de conseil Merryoaks Property Finance, estime que la communauté d’affaires vietnamienne au Royaume-Uni dispose d’un potentiel considérable pour la prochaine décennie. Selon lui, la clé pour libérer ce potentiel réside dans une meilleure mise en réseau des entrepreneurs, investisseurs et experts afin de favoriser le partage des connaissances, des expériences et des opportunités.

La connectivité constitue ainsi le fil conducteur de ces trois témoignages et rejoint l’esprit de la Résolution No23, qui appelle à renforcer les liens au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger à travers un écosystème durable reliant experts, intellectuels, entrepreneurs et jeunes générations. Chaque entrepreneur et chaque expert peut ainsi devenir une passerelle permettant à la communauté vietnamienne à l’étranger de rester étroitement liée à son pays d’origine.

VNA/CVN