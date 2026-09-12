New Delhi

Le Premier ministre du Vietnam rencontre la directrice générale de l'OMC

Le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung et la directrice générale de l’OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, ont discuté de plusieurs questions lors de leur rencontre, le 12 septembre à New Delhi, en Inde, en marge du 18ᵉ Sommet des BRICS.

>> De nouvelles opportunités de coopération entre le Vietnam et les BRICS

>> Entretien entre les Premiers ministres vienamien et indien

>> Le Premier ministre vietnamien rencontre le chef de la diplomatie cubaine à New Delhi

>> Le Premier ministre Lê Minh Hung encourage les investissements indiens au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement vietnamien a salué la coopération et le soutien de l'OMC au processus d'intégration internationale du Vietnam, ainsi que la coordination du Secrétariat de l'OMC dans la préparation du troisième Examen des politiques commerciales du Vietnam, prévu en novembre 2026.

Lê Minh Hung a affirmé que le Vietnam participait activement et de manière responsable aux travaux de l'OMC et soutenait le rôle de coordination de l'organisation dans la promotion d'un commerce mondial inclusif et équilibré, au service de la paix, de la coopération et du développement, ainsi que dans la réponse aux défis mondiaux.

Le Vietnam souhaite que l'OMC poursuive sa réforme afin de s'adapter au nouveau contexte et élargisse son agenda à de nouveaux domaines tels que le commerce numérique, l'intelligence artificielle (IA), la transition verte, le changement climatique et la résilience des chaînes d'approvisionnement.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Lê Minh Hung a demandé à l'OMC de poursuivre ses projets et initiatives visant à aider le Vietnam à renforcer ses capacités, notamment par des formations approfondies en matière de politique commerciale, des conseils juridiques pour le règlement des différends internationaux et des mesures de facilitation des échanges, afin de mieux tirer parti des accords et engagements internationaux et d'améliorer sa compétitivité.

Pour sa part, la directrice générale de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a félicité le Vietnam pour ses résultats économiques très impressionnants, estimant que ses récents indicateurs macroéconomiques témoignaient d'une très bonne gestion macroéconomique. Elle a estimé qu'après près de deux décennies d'adhésion à l'OMC (2007-2026), le Vietnam constituait un exemple remarquable de la réussite de l'OMC et du système commercial multilatéral fondé sur des règles. Ngozi Okonjo-Iweala a souhaité que le Vietnam partage son expérience en matière de développement et d'intégration internationale avec d'autres pays en développement.

Photo : VNA/CVN

La directrice générale de l'OMC a salué la ratification par le Vietnam de l'Accord sur les subventions à la pêche et sa participation à l'Arrangement multipartite concernant une procédure arbitrale d'appel provisoire (AMPA), soulignant que ces démarches témoignaient du ferme engagement et du sens des responsabilités du Vietnam envers le système commercial multilatéral.

S'agissant des orientations futures, Ngozi Okonjo-Iweala a estimé que le Vietnam était sur la bonne voie en diversifiant ses marchés, ses produits et ses chaînes d'approvisionnement, tout en montant en gamme dans les chaînes de valeur, notamment dans les produits à haute valeur ajoutée liés à l'IA, aux semi-conducteurs et aux microprocesseurs.

Ngozi Okonjo-Iweala a réaffirmé que l'OMC continuerait d'accompagner et de soutenir le Vietnam dans son intégration économique internationale, tout en souhaitant que le pays soutienne le processus de réforme de l'OMC ainsi que l'accession de nouveaux pays à l'organisation.

VNA/CVN