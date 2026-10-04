Le dirigeant Tô Lâm appelle les nouveaux ambassadeurs à concrétiser les engagements de coopération

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a appelé les nouveaux ambassadeurs à proposer activement des projets concrets et à élaborer des programmes d’action clairs afin de traduire les accords et engagements bilatéraux en résultats tangibles, au bénéfice des populations et du développement de chaque pays.

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Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Le dirigeant vietnamien a lancé cet appel le 3 octobre à Hanoï, lors de rencontres avec les ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de dix pays venus lui présenter leurs lettres de créance et entamer officiellement leur mandat au Vietnam.

Il s'agit de Shadi Abu Zarqa, ambassadeur de l’État de Palestine ; Lukáš Kaucký, ambassadeur de la République tchèque ; Lina Gandløse Hansen, ambassadrice du Danemark ; Lee Mi Yon, ambassadrice de la République de Corée ; Jamal Sharifuddin Bin Johan, ambassadeur de Malaisie ; Stein Iversen, ambassadeur de Norvège ; Remco van Wijngaarden, ambassadeur des Pays-Bas ; Pieter Leenknegt, ambassadeur de Belgique ; Marcelo Paz Saraiva Camara, ambassadeur du Brésil ; et Didier Le Bret, ambassadeur de France.

Le dirigeant Tô Lâm a souligné le rôle important des ambassadeurs dans la promotion d’une mise en œuvre efficace des accords et engagements conclus entre le Vietnam et leurs pays respectifs, contribuant ainsi à accélérer et à approfondir les relations bilatérales dans les domaines répondant aux besoins et aux intérêts de développement de chaque partie.

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Il a affirmé que les ministères, secteurs et collectivités vietnamiens étaient prêts à se coordonner étroitement avec les missions diplomatiques et à créer des conditions favorables pour permettre aux ambassadeurs d’accomplir leurs missions.

Il les a également exhortés à renforcer leur coordination avec les organismes vietnamiens, à proposer des projets concrets et à élaborer des programmes d’action précis, afin que la coopération bilatérale produise des bénéfices tangibles pour les populations, tout en contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité dans la région et dans le monde.

Présentant les grandes orientations de développement du Vietnam dans la nouvelle période, M. Tô Lâm a mis l’accent sur la nécessité de valoriser au mieux les atouts et les potentiels du Vietnam et de ses partenaires, dans un contexte où le pays accélère le renouvellement de son modèle de développement.

Il a souligné que le Vietnam considère les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs importants de son développement et poursuit l’objectif d’atteindre une croissance économique à deux chiffres.

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Au cours des neuf premiers mois de 2026, l’économie vietnamienne a enregistré une croissance proche de 10%, a-t-il indiqué.

Sur le plan extérieur, le dirigeant vietnamien a réaffirmé que le Vietnam poursuivait une politique étrangère indépendante et autonome, fondée sur la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures.

Le pays entend continuer à s’intégrer activement et profondément à la communauté internationale, de manière substantielle et efficace, afin de créer un environnement favorable à son développement et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde.

Les dix ambassadeurs ont exprimé leur impression devant les réalisations socio-économiques du Vietnam, ainsi que devant son potentiel et ses perspectives de développement. Ils ont affirmé leur volonté de travailler en étroite collaboration avec les autorités vietnamiennes afin de promouvoir des relations bilatérales de plus en plus profondes, substantielles et efficaces.

Dans les échanges avec les représentants diplomatiques européens, Tô Lâm a accordé une attention particulière au développement de nouvelles dynamiques de coopération dans les domaines de l’économie verte, de l’énergie, de l’économie maritime, des sciences et technologies et de l’innovation.

Avec le Danemark et la Norvège, le Vietnam souhaite notamment valoriser les atouts et l’expérience de ces deux pays dans les domaines maritime et énergétique, tout en accélérant la coopération en matière de transition verte, d’énergies renouvelables, de pêche et de lutte contre le changement climatique.

Le partenariat stratégique vert Vietnam - Danemark et les nouvelles opportunités ouvertes par la conclusion des négociations de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE) constituent à cet égard des bases importantes pour élargir les échanges.

Avec les Pays-Bas et la Belgique, le dirigeant vietnamien a souligné le potentiel de coopération dans l’économie maritime, le développement durable, l’énergie, les transports et l’agriculture.

Il a également proposé d’élargir la coopération à des secteurs de pointe tels que les hautes technologies, les semi-conducteurs, les microcircuits et la formation de ressources humaines de haute qualité, tout en renforçant le rôle de passerelle entre l’ASEAN et l’Union européenne.

Concernant la République tchèque, Tô Lâm a proposé de continuer à mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau et à approfondir le partenariat stratégique, notamment dans les domaines économique, scientifique et technologique et culturel.

Les deux parties souhaitent également exploiter davantage le rôle de la République tchèque comme porte d’entrée du Vietnam vers l’Europe centrale et orientale, tandis que le Vietnam peut servir de passerelle à la République tchèque vers l’ASEAN.

Avec la République de Corée, le dirigeant vietnamien a demandé de donner un nouvel élan au Partenariat stratégique intégral, en particulier dans les domaines économique, scientifique et technologique.

Les deux parties doivent poursuivre les échanges de haut niveau, accélérer la mise en œuvre des engagements bilatéraux et œuvrer à porter les échanges commerciaux à 100 milliards de dollars en 2026, puis à 150 milliards de dollars en 2030.

M. Tô Lâm a également demandé à Séoul de partager son expérience et de soutenir le Vietnam dans l’organisation de l’APEC 2027 à Phu Quôc. La coopération dans la culture, le tourisme, le travail et entre les collectivités a également été soulignée.

Avec la Malaisie, le dirigeant vietnamien a insisté sur la nécessité de donner davantage de profondeur au Partenariat stratégique intégral, notamment à travers l’élaboration du programme d’action pour la période 2026-2030.

Les deux pays disposent encore d’un important potentiel de coopération dans le commerce, l’investissement, l’énergie, l’économie maritime, les sciences et technologies et l’innovation, avec l’objectif de porter les échanges commerciaux à 20 milliards de dollars.

Concernant le Brésil, M. Tô Lâm a demandé aux deux parties de mettre en œuvre efficacement le Plan d’action pour le déploiement du Partenariat stratégique Vietnam - Brésil pour la période 2025-2030, d’intensifier les échanges à tous les niveaux et de faciliter le commerce et l’investissement.

Il a également appelé à accélérer les négociations d’un accord commercial préférentiel entre le Vietnam et le MERCOSUR, dans l’objectif de porter les échanges bilatéraux à 15 milliards de dollars par an.

Avec la France, le dirigeant vietnamien a souligné la nécessité de concrétiser rapidement les résultats de sa récente visite d’État en France en septembre 2026, notamment dans les domaines de l’aéronautique et de l’espace, de l’énergie nucléaire, des sciences et technologies et du transfert de technologies.

Les deux pays sont également appelés à approfondir leur coopération dans l’éducation, la culture, la préservation du patrimoine et les échanges entre les peuples.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

S’agissant de la Palestine, le dirigeant Tô Lâm a réaffirmé la position constante du Vietnam en faveur de la juste cause du peuple palestinien et souhaité que le nouvel ambassadeur contribue activement à élargir les relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays, notamment dans les domaines de la culture, de l’éducation et des échanges entre les peuples. Il a, à cette occasion, transmis une invitation au président palestinien Mahmoud Abbas à effectuer une visite au Vietnam.

Les ambassadeurs ont, de leur côté, affirmé que leurs pays accordaient une grande importance à leurs relations avec le Vietnam et souhaitaient l’accompagner dans sa nouvelle phase de développement.

Ils se sont engagés à se coordonner étroitement avec les organismes vietnamiens pour mettre en œuvre efficacement les accords et engagements de haut niveau, en accordant une attention particulière au commerce, à l’investissement, aux sciences et technologies, à l’innovation, à la transition verte, à l’éducation, à la culture et aux échanges entre les peuples.

À travers ces rencontres, le Vietnam a réaffirmé sa volonté de transformer les cadres de coopération existants en projets et résultats concrets, tout en élargissant les partenariats dans les secteurs porteurs de la nouvelle période, contribuant ainsi à mobiliser davantage les ressources extérieures au service du développement national et à renforcer les liens avec ses partenaires dans un contexte international en profonde évolution.

VNA/CVN