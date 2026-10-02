icon search
mask
Politique
Lettre de félicitations au président de la Douma d’État de Russie

À l’occasion de la réélection de Viatcheslav Volodine à la présidence de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de Russie, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, lui a adressé, le 1er octobre, une lettre de félicitations.

>> Déclaration conjointe sur le renforcement du partenariat stratégique intégral Vietnam - Russie dans une nouvelle étape

>> Nouvelles orientations pour la coopération Vietnam - Russie dans les sciences et l'éducation

>> Vietnam - Russie : une étroite coordination en vue de l’exemption de visa

>> Coopération parlementaire renforcée entre le Vietnam et la Russie

Viatcheslav Volodine a été réélu à la présidence de la Douma d’État de Russie. 
Photo: IRNA/VNA/CVN

À l’occasion de la réélection de Viatcheslav Volodine à la présidence de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de Russie, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, lui a adressé, le 1er octobre, une lettre de félicitations. 

VNA/CVN

#Vietnam #Russie #relations #Douma d’État #lettre de félicitations

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top