Lettre de félicitations au président de la Douma d’État de Russie

À l’occasion de la réélection de Viatcheslav Volodine à la présidence de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de Russie, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, lui a adressé, le 1 er octobre, une lettre de félicitations.

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Photo: IRNA/VNA/CVN

À l’occasion de la réélection de Viatcheslav Volodine à la présidence de la Douma d’État de l’Assemblée fédérale de Russie, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, lui a adressé, le 1er octobre, une lettre de félicitations.

VNA/CVN