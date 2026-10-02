Forum maritime du Vietnam 2026 : renforcer la coopération internationale

Le Forum maritime du Vietnam 2026 met l’accent sur la coopération et l’intégration internationales afin de mobiliser les ressources, les technologies et les partenariats nécessaires à l’édification d’un Vietnam maritime fort et durable.

>> Forum maritime du Vietnam 2026 : renforcer la coopération pour une nation maritime forte

Photo : VNA/CVN

L’Académie diplomatique du Vietnam, relevant du ministère des Affaires étrangères, a organisé le 2 octobre, un Forum maritime du Vietnam 2026 sur le thème "Coopération et intégration internationales pour faire du Vietnam une nation maritime forte", afin d’échanger et de proposer des orientations et des solutions de coopération pour mettre en œuvre la Résolution n° 20-NQ/TW sur l’édification et le développement du Vietnam en tant que nation maritime forte, et transformer les potentiels maritimes en ressources concrètes et durables pour le développement.

Dans son discours d’ouverture, le général de corps d’armée Nguyên Doan Anh, membre du Comité central du Parti et vice-président de l’Assemblée nationale, a souligné que la Résolution N° 20-NQ/TW marquait un tournant stratégique dans la réflexion sur la mer, en considérant celle-ci comme un fondement important de la puissance globale du pays. Faire du Vietnam une nation maritime forte constitue une stratégie de développement à long terme, étroitement liée à l’aspiration du pays à aller de l’avant.

Selon le vice-président de l’Assemblée nationale, le forum se tient au moment où le Vietnam commence à mettre en œuvre la Résolution N° 20-NQ/TW, offrant l’occasion de partager des visions de développement, de tirer parti des expériences et des initiatives et de recueillir des propositions de coopération de la part des partenaires. Il a demandé au forum de préciser les contributions concrètes de la coopération internationale à la mise en œuvre de la Résolution et de promouvoir le rôle du Vietnam dans la construction d’un espace maritime de paix, de coopération, de connectivité et de développement durable.

Photo : VNA/CVN

Lors de la session d’orientation de haut niveau sur le thème "De la Stratégie maritime au programme d’action 2026-2030", des responsables des organes centraux et des ministères ont discuté des priorités de mise en œuvre de la Résolution, de la mobilisation des ressources et du renforcement de la coopération internationale. Les interventions ont souligné que cette coopération devait produire des résultats concrets en matière de capitaux, de technologies, de connaissances, de ressources humaines, d’infrastructures, de gouvernance, de marchés et de protection de l’environnement, tout en renforçant la capacité du Vietnam à participer et à contribuer aux mécanismes de coopération et de gouvernance des mers et des océans.

Les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique ont été identifiées comme des moteurs importants pour permettre au Vietnam de devenir une nation maritime forte, de tirer davantage parti de ses ressources maritimes et de parvenir à un développement durable. Les participants ont également souligné la nécessité d’étudier la création de pôles touristiques maritimes interprovinciaux et de développer des centres touristiques maritimes multifonctionnels appelés à devenir de nouveaux pôles de croissance.

Les participants ont également insisté sur la nécessité de placer la population au centre des politiques, de promouvoir activement la coopération et l’intégration internationales, tout en conciliant harmonieusement le développement de l’économie maritime avec le renforcement de la défense et de la sécurité. Plusieurs intervenants internationaux ont salué les contributions du Vietnam à la gouvernance mondiale des mers et des océans.

La coordonnatrice résidente des Nations unies au Vietnam, Pauline Tamesis, a affirmé que l’ONU s’engageait à accompagner le Vietnam dans la mise en œuvre de son programme d’action, le renforcement de ses capacités à appliquer la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) et l’Accord sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (BBNJ), ainsi que dans la mobilisation de financements et de technologies et la garantie des bénéfices au profit des communautés côtières, des pêcheurs, des femmes et des jeunes.

Le forum se poursuit le 2 octobre avec des sessions thématiques consacrées à la mobilisation des ressources, au renforcement de la connectivité internationale et au développement maritime durable ; aux sciences, technologies et à la gouvernance maritime dans la nouvelle ère ; ainsi qu’au renforcement de la coopération internationale des collectivités locales. La session de clôture devrait synthétiser les avis, propositions et recommandations formulés, contribuant à la mise en œuvre efficace de la Résolution N° 20-NQ/TW et à l’édification du Vietnam en tant que nation maritime forte.

VNA/CVN