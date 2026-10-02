Le Vietnam et le Mexique renforcent leur coopération interparlementaire

Une délégation du Bureau de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, conduite par son vice-président Pham Dinh Toan, a effectué une visite de travail au Mexique du 28 septembre au 2 octobre.

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Photo : VNA/CVN

Cette visite avait pour objectif de favoriser les échanges d’expériences pratiques entre les organes législatifs des deux pays dans plusieurs domaines, notamment l’organisation et le fonctionnement du Parlement, le renforcement des capacités des services d’appui, la préparation et la conduite des séances, la formation des cadres et la transformation numérique.

À la Chambre des députés mexicaine, Ana Karina Rojo Pimentel, présidente du Groupe d’amitié parlementaire Mexique - Vietnam et de la Commission du bien-être de la Chambre des députés, a présenté à la délégation vietnamienne la structure de la Chambre des députés, ainsi que les méthodes d’organisation et de conduite des séances, en partageant plusieurs expériences pratiques du Parlement mexicain.

Lors d’une rencontre avec le président de la Commission des relations extérieures de la Chambre des députés, Pedro Vázquez González, les deux parties ont discuté de la diplomatie parlementaire et des possibilités de renforcer la coopération entre les deux organes législatifs. Le secrétaire technique de la Commission des relations extérieures, Gonzalo Badillo, a présenté le mécanisme d’appui et de conseil aux activités de diplomatie parlementaire à la Chambre des députés.

Photo : VNA/CVN

Le vice-président de l'AN, Pham Dinh Toan, a indiqué que la visite visait notamment à étudier le modèle d’organisation et le fonctionnement des services de conseil et d’appui du Parlement mexicain, afin d’identifier des expériences pouvant être utiles au Vietnam pour améliorer la qualité du travail parlementaire.

La délégation vietnamienne a visité le siège de la Chambre des députés et assisté à une séance plénière, ce qui lui a permis d’observer directement les méthodes d’organisation et de conduite des travaux parlementaires.

La délégation s’est également rendue au Sénat mexicain, où elle a eu un échange avec Yeidckol Polevnsky, présidente de la Commission des relations extérieures Asie-Pacifique du Sénat. Les discussions ont porté notamment sur le fonctionnement du Parlement mexicain, la coordination entre les différentes instances du Sénat et les mécanismes d’appui aux activités de diplomatie parlementaire.

Les deux parties ont estimé que l’intensification des échanges d’expériences professionnelles contribuerait à renforcer la compréhension mutuelle et à consolider les bases de la coopération parlementaire entre le Vietnam et le Mexique.

Pham Dinh Toan a remercié la partie mexicaine pour les échanges approfondis avec la délégation et salué les expériences partagées dans les domaines de l’organisation administrative, de l’appui aux séances parlementaires, de la gestion de l’information, du développement des ressources humaines et de l’application des technologies numériques.

Yeidckol Polevnsky a estimé que cette visite constituait une occasion de renforcer les échanges professionnels entre les organes parlementaires des deux pays, soulignant le rôle des services de conseil et d’appui dans le bon fonctionnement du Parlement.

En amont de ces rencontres, la délégation avait travaillé avec l’ambassade du Vietnam au Mexique et déposé des fleurs devant le monument dédié au Président Hô Chi Minh, situé dans le parc de la Liberté pour les peuples, au centre de Mexico.

VNA/CVN