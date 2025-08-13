États-Unis

Le secrétaire au Trésor appelle à une baisse des taux de la Fed de 50 points de base

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a déclaré mardi 12 août que la Réserve fédérale (Fed) devrait baisser ses taux de 50 points de base lors de sa prochaine réunion en septembre, ajoutant que la Fed aurait dû réduire les taux en juin.

>> Wall Street sans entrain face aux pressions commerciales de Trump

>> Wall Street termine sans direction claire, entre droits de douane et inflation

>> Wall Street sans direction claire, s'interroge sur les taux de la Fed

Photo : Reuters/VNA/CVN

M. Bessent a également exprimé l'espoir que Stephen Miran, président du Conseil des conseillers économiques (CEA) de la Maison Blanche, soit confirmé par le Sénat pour rejoindre le conseil des gouverneurs de la Fed avant la réunion de septembre, ont rapporté plusieurs médias américains, citant une interview de M. Bessent avec Fox Business.

Selon l'outil FedWatch du CME, la probabilité d'une baisse de 25 points de base en septembre s'est élevée mardi à 93,4%, contre 85,9% la veille. Évoquant la course pour le prochain président de la Fed, M. Bessent a indiqué que le président américain Donald Trump avait "l'esprit ouvert" concernant les candidats, soulignant que le futur dirigeant de l'institution devrait être "quelqu'un capable de la réorganiser".

La Fed compte sept membres au conseil des gouverneurs, et aucun autre départ n'est prévu avant la fin du mandat de M. Powell. Selon le site de la Fed, les membres du conseil sont nommés par le président des États-Unis et confirmés par le Sénat, tandis que le président et les vice-présidents sont choisis parmi les membres et nécessitent également une confirmation du Sénat.

Darrell West, chercheur principal à la Brookings Institution, a déclaré : "M. Powell ne baissera pas les taux tant que les données sur la croissance et l'emploi ne l'exigeront pas (...) M. Trump n'a pas beaucoup de leviers, sauf à annoncer bien à l'avance le successeur de M. Powell pour inciter les responsables de la Fed à suivre la direction de cette personne."

Xinhua/VNA/CVN