La Bourse de Paris portée par la perspective de baisse des taux aux États-Unis

La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,71% mardi 12 août, portée par la publication d'un indice d'inflation aux États-Unis qui soutient la perspective de baisses des taux de la Banque centrale américaine (Fed) dans l'année.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette de la Bourse de Paris, le CAC 40, a gagné 54,90 points, terminant à 7.753,42 points. La veille, il avait fini en baisse de 0,57%.

"Le marché a été assez rassuré par l'inflation aux États-Unis, qui devrait permettre à la banque centrale américaine de baisser ses taux en septembre, mais aussi en décembre", commente Philippe Cohen, gestionnaire de portefeuilles chez Kiplink Finance.

Dans le détail, hors prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, l'inflation aux États-Unis marque une nette accélération à +3,1% en juillet sur un an, ce qui reste toutefois dans la lignée des attentes des analystes, selon le consensus publié par MarketWatch.

Sur un mois, l'indice affiche même un ralentissement, à +0,2% après +0,3% en juin, là aussi dans la lignée des attentes des analystes.

Surtout, "on ne constate pas d'envolée des prix aussi importante que ce qui était craint à cause des droits de douane. Par déduction, cela signifie que les entreprises font un effort pour rogner une partie de leurs marges pour que cela ne se reflète pas sur le consommateur", explique M. Cohen.

Après des mois de politique commerciale erratique de l'administration Trump aux États-Unis, "l'inflation reste encore jugulée, malgré des droits de douane en moyenne multiplié par cinq", précise aussi M. Cohen.

Valneva salué

Le laboratoire franco-autrichien Valneva, spécialisé dans les vaccins, a grimpé de 8,74% à 3,78 euros, après avoir fait état mardi 12 août d'un chiffre d'affaires de 97,6 millions d'euros contre 70,8 millions d’euros au premier semestre 2024 et confirmé ses perspectives 2025 dans un communiqué.

AFP/VNA/CVN



