Exhorter la population à adopter des mesures d'efficacité énergétique à l'approche de l'été

À l'approche de l'été, le ministère de l'Énergie des Philippines a rappelé lundi 3 mars au public d'adopter des mesures d'efficacité énergétique pour gérer la consommation d'électricité et assurer la stabilité de l'approvisionnement électrique du pays.

Les mois d'été de mars, avril et mai sont caractérisés par une demande énergétique plus élevée, principalement due à l'utilisation accrue d'appareils de refroidissement tels que les climatiseurs, les ventilateurs électriques et les réfrigérateurs.

Pour aider à maintenir un approvisionnement énergétique stable et fiable, le ministère de l'Énergie encourage tous les consommateurs à s'abstenir ou à reprogrammer les activités à forte consommation d'énergie pendant les heures de pointe où la demande d'électricité est à son maximum.

Pour les ménages, ledit ministère a encouragé l'adoption de mesures d'économie d'énergie telles que le réglage des climatiseurs à 24 à 26 degrés Celsius, l'utilisation de ventilateurs électriques pour améliorer la circulation de l'air, la maximisation de la ventilation naturelle lorsque cela est possible et le maintien des appareils en bon état pour une efficacité optimale.

Il a également exhorté les établissements commerciaux et industriels à assurer des performances optimales et à adopter des technologies économes en énergie telles que l'éclairage LED et les systèmes automatisés de gestion de l'énergie.

