Lancement en Iran d'un salon international de l'électronique et du commerce électronique

La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence du ministre iranien des Technologies de l'information et de la communication, Issa Zarepour, et du président de l'Organisation iranienne des technologies de l'information, Mohammad Khansari. L'exposition, qui se poursuivra jusqu'à mardi, se tient sur une surface de plus de 50.000 mètres carrés, selon l'agence de presse officielle IRNA. IRNA a précisé que plus de 500 entreprises nationales, équipes de startups et parcs technologiques ont participé à l'événement, ajoutant que des représentants d'autres pays, notamment la Chine, la Russie, la République de Corée, l'Allemagne, la Syrie, le Pakistan et la Turquie, y ont également présenté leurs produits de pointe. Selon son site officiel, l'exposition offre de grandes occasions aux entreprises, fabricants, fournisseurs, médias commerciaux et autres personnes impliquées dans les secteurs concernés de présenter leurs derniers produits, services, technologies et idées commerciales.

Xinhua/VNA/CVN