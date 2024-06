La Côte d’Ivoire reçoit les premiers vaccins vitaux contre le paludisme

Au total, 656.600 doses ont été reçues, permettant de "vacciner dans un premier temps 250.000 enfants âgés de 0 à 23 mois" dans 16 régions, a indiqué le gouvernement. Même si le nombre de décès liés au paludisme est passé de 3.222 en 2017 à 1.316 en 2020 en Côte d’Ivoire, la maladie "reste la première cause de consultations médicales", selon le ministère de la Santé. Le vaccin R21/Matrix-M a été autorisé par le Ghana, le Nigeria, le Burkina Faso et la République centrafricaine. Le gouvernement ivoirien distribue également des moustiquaires et pulvérise des insecticides dans les zones endémiques. Le paludisme provoque de la fièvre, des maux de tête et des frissons et peut devenir grave, voire mortel s’il n’est pas traité. En 2022, elle a causé plus de 600.000 décès dans le monde, dont 95% en Afrique et 80% chez les enfants de moins de cinq ans, selon l’OMS. Ce vaccin est le deuxième vaccin contre le paludisme recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour les enfants et est fabriqué par le Serum Institute of India (SII).

