Âgée d'au moins 50.000 ans, la plus ancienne peinture au monde découverte en Indonésie

Une scène peinte il y a plus de 51.000 ans sur la paroi d'une grotte en Indonésie est désormais la plus ancienne oeuvre d'art figurative au monde, selon une étude.

Bien que d'apparence modeste, le dessin "raconte clairement une histoire qui constitue la plus ancienne preuve de narration" connue, bien antérieure aux peintures rupestres de Lascaux et Chauvet en France, a expliqué lors d'une conférence de presse l'archéologue Adam Brumm, l'un des auteurs de l'étude parue mercredi 3 juillet dans Nature.

Le précédent record était détenu par une scène de chasse identifiée par la même équipe de chercheurs en 2019, dans une grotte indonésienne, dont l'âge était alors estimé à 44.000 ans.

La dernière découverte, dans une grotte voisine de Maros-Pangkep, sur l'île de Sulawesi, marque "la première fois que nous dépassons la barrière des 50.000 ans", a dit l'archéologue Maxime Aubert, de l'Université australienne de Griffith, co-auteur de l'étude "Le fait que les premiers représentants de notre espèce aient pu raconter une histoire aussi +sophistiquée+ par le biais de l'art pourrait réécrire notre compréhension de l'évolution cognitive d'Homo sapiens", a-t-il ajouté.

Pour dater l'oeuvre, les chercheurs ont fait appel à une nouvelle méthode qui utilise des lasers et des logiciels générant une "carte" des échantillons de roche.

Cette technique d'ablation au laser est plus précise, plus facile, plus rapide, moins chère et nécessite des échantillons de roche beaucoup plus petits que la précédente méthode, détaille Maxime Aubert. Elle permet non pas de dater directement la peinture mais les différentes couches des minéraux qui se sont agglomérés dessus au fil du temps.

Les chercheurs ont réussi à accéder à la couche la plus proche de la peinture et donc à déterminer finement son âge minimum. L'équipe a d'abord testé la nouvelle technique sur le précédent détenteur du record. Elle a déterminé que la scène de chasse était en réalité vieille d'au moins 48.000 ans, soit 4.000 ans de plus que la méthode de datation de 2019.

L'équipe a ensuite testé la méthode laser sur une peinture non datée, repérée pour la première fois dans la grotte de l'île de Sulawesi en 2017.

Verdict : son âge minimum est de 51.200 ans. Le tableau, en mauvais état, représente trois personnages autour d'un cochon sauvage. Il est difficile de comprendre le sens de ces images de couleur rouge, mais elles décrivent bien une action, à l'instar de l'énigmatique "scène du puits de Lascaux" (21.000 ans) représentant un homme à tête d'oiseau, renversé par un bison.

Maxime Aubert émet l'hypothèse que l'oeuvre avait probablement été réalisée par les premiers groupes d'humains qui ont traversé l'Asie du Sud-Est avant d'arriver en Australie, il y a environ 65.000 ans. "Ce n'est probablement qu'une question de temps avant que nous trouvions des échantillons plus anciens", pense l'archéologue.

