Paris : 7 blessés dont 5 pompiers dans un incendie en face du BHV, fermé

Sept personnes, dont cinq pompiers, ont été blessées mardi 25 juin dans l'incendie d'un immeuble d'habitation situé derrière le Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), en plein cœur de Paris, dont le personnel a été évacué, selon un premier bilan du maire du secteur et d'une source policière.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le feu s'est déclaré vers 8h45 dans l'immeuble de six étages situé à l'angle des rues de la Verrerie et du Temple, juste derrière le grand magasin, en plein quartier du Marais et à deux pas de l'Hôtel de Ville.

Selon un premier bilan fourni à l'AFP par le maire (PS) de Paris Centre, Ariel Weil, une femme a d'abord été conduite à l'hôpital "en urgence relative" puis un homme "en urgence absolue".

Parmi les pompiers arrivés par dizaines pour éteindre l'incendie, cinq "ont été blessés", a-t-il indiqué.

Ce bilan a été confirmé à l'AFP par une source policière présente sur place.

Selon M. Weil, "au moins un" pompier a été blessé par un arc électrique qui s'est formé dans la cage d'escalier et a rendu l'intervention "très difficile". Les autres l'ont été "par la chaleur et les inhalations", a-t-il dit.

Photo : AFP/VNA/CVN

À la mi-journée, le feu était globalement maîtrisé, a indiqué Ariel Weil.

Selon l'adjoint à la sécurité à la mairie centrale, Nicolas Nordman, le feu s'est propagé à partir du premier étage.

Contactée, la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) n'a pas dans l'immédiat fourni de bilan ou une première évaluation des dégâts.

Le BHV a été fermé et évacué avant son ouverture au public. Un périmètre de sécurité a été établi par la police alors qu'une dizaine de camions de pompiers étaient déployés, a constaté un journaliste de l'AFP.

En milieu de matinée, un panache de fumée se dégageait du premier étage de l'immeuble et des flammes étaient visibles au premier et au second étages.

Le personnel du bâtiment principal du BHV, situé sur le trottoir d'en face de l'immeuble sinistré, s'est rassemblé dans un bâtiment voisin et le grand magasin est resté fermé.

"Le magasin n'a pas été touché par l'incendie qui s'est déclenché à proximité", a indiqué à l'AFP un porte-parole de la Société des grands magasins (SGM), foncière commerciale propriétaire du BHV Paris.

"Le BHV sera fermé toute la journée parce que le quartier est bouclé, mais il accueillera les clients normalement dès demain", mercredi 26 juin, premier jour des soldes d'été, a ajouté la SGM.

La maire de Paris Anne Hidalgo, qui ouvrait le conseil municipal à l'Hôtel de Ville voisin, s'est rendue devant le grand magasin pour un point sur l'intervention des secours.

AFP/VNA/CVN