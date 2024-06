L’Indonésie face au défi de l’éradication de l’alphabétisation

Photo : AFP/VNA/CVN

La Banque mondiale estime que 53% des élèves de dix ans (soit environ 13 millions d'élèves du primaire) en Indonésie ne peuvent pas lire ou comprendre un texte simple.

On pense que la pandémie de COVID-19 a exacerbé ce problème, et le ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie du pays a déployé des efforts pour atténuer les effets néfastes de la pandémie sur l'éducation.

L’Indonésie est également aux prises avec une crise de l’enseignement résultant d’un manque de motivation et de capacités ainsi que d’approches hâtives face aux problèmes systémiques.

Une étude réalisée par l'Institut de recherche SMERU - un institut indépendant de recherche et d'études sur les politiques publiques en Indonésie, montre que seulement 12% environ des enseignants du primaire se sentent compétents dans l'enseignement de la lecture et de l'écriture.

Depuis 2020, l'Indonésie a mis en œuvre 26 éléments dans le programme Independent Learning-Independent Campus pour améliorer la qualité de l'éducation, dont 11 éléments liés aux écoles primaires.

L'amélioration de la qualité de l'enseignement est une mesure que l'Indonésie promeut activement pour faire face à la "crise de l'apprentissage" et améliorer les capacités de 4 millions d'enseignants. Cependant, on estime que d'ici la fin de cette année, les nouveaux programmes de soutien pourraient ne concerner qu'environ 5% des 4 millions d'enseignants.

VNA/CVN