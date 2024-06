L'Indonésie a besoin de plus d'investissements pour développer le tourisme durable

Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Salahuddin Uno, a souligné mercredi 5 juin que le pays avait besoin de davantage d'investissements pour le développement du tourisme durable.

Photo : Indonesia Travel/CVN

Lors du Forum international d'investissement touristique (ITIF) 2024 à Jakarta, il a noté que le secteur touristique indonésien avait enregistré 3,6 milliards d'USD d'investissements en 2023. Cependant, 80% de l’investissement ont été versés à des hôtels, des restaurants, des cafés et des centres sportifs.

Le pays a besoin de davantage d'investissements dans l'écosystème, y compris le développement d'offres touristiques durables et d'un tourisme communautaire inclusif, a-t-il déclaré, ajoutant qu'environ 15 à 20 milliards d'USD devraient être versés au secteur du tourisme pour améliorer la qualité des services et garantir les normes en matière d'environnement et de durabilité.

Pas moins de 943,4 millions d'USD ont été investis dans le tourisme et l'économie innovante au premier trimestre, ce qui représente près de 32% de l'objectif annuel, avec 198,8 millions d'USD investis dans des hôtels étoilés, 114,4 millions dans des restaurants et près de 18 millions dans des appartements.

L'Indonésie a été reconnue comme la meilleure destination touristique musulmane au monde par le Global Muslim Travel Index en 2023 et 2024. Sa position dans l'Indice de développement du tourisme a également augmenté de manière significative en 2024, passant de la 32e à la 22e.

Le pays envisage d’accueillir 17 millions de touristes étrangers et de desservir 1,4 milliard de touristes nationaux en 2024.

VNA/CVN