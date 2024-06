Crises et pandémie : des millions d'enfants contraints à travailler ces dernières années

Les crises et la pandémie de COVID-19 ont plongé davantage de familles dans la pauvreté ces dernières années, et contraint des millions d'enfants supplémentaires à travailler, et ce, en dépit des progrès significatifs qui ont été réalisés au fil du temps dans la réduction du travail des enfants, a indiqué l'Organisation internationale du travail (OIT).