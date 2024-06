Les banques resserrent leur gestion de Singapour

Les banques de Singapour, dont Citigroup et DBS Group Holdings, intensifient la surveillance de leurs clients fortunés et potentiels pour éviter toute exposition aux flux illicites.

Photo : straitstimes/CVN

Selon le Strait Times, ces mesures, qui sont volontaires, montrent comment les prêteurs tentent de combler les failles qui ont permis à un groupe de criminels de blanchir plus de trois milliards d'USD de revenus issus des jeux en ligne via au moins 16 institutions financières à Singapour en 2023.

Plusieurs établissements de crédit mettent également en œuvre une formation supplémentaire pour les banquiers des banques privées du pays afin de les aider à détecter les astuces utilisées par les criminels pour masquer leurs antécédents et leurs sources de fonds.

L'Autorité monétaire de Singapour (MAS) a récemment achevé des inspections sur place de certaines banques impliquées dans l'affaire.

La MAS évaluera si les institutions financières ont mis en œuvre des contrôles adéquats et appropriés contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et prendra des mesures si elles ne respectent pas les exigences, comme elle l'a fait dans des cas passés.

Les prêteurs qui ont eu le plus de relations avec les criminels - par le biais de comptes de dépôt, de prêts et d’autres services financiers - devraient se voir imposer des amendes et d’autres mesures punitives de la part du régulateur financier une fois son examen terminé.

Après que l'affaire de blanchiment d'argent a été rendue publique en août 2023, le gouvernement de Singapour a mis en place un comité interministériel chargé de revoir son régime de lutte contre le blanchiment d'argent et de renforcer les défenses non seulement des institutions financières mais aussi d'autres secteurs comme les agents immobiliers et les négociants en métaux précieux.

VNA/CVN