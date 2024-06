Décès du chercheur japonais Akira Endo, le découvreur des statines

Le microbiologiste et biochimiste japonais Akira Endo, découvreur des statines qui ont révolutionné la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, est mort à 90 ans, a déclaré mardi 11 juin l'un de ses anciens collaborateurs, confirmant des informations de médias locaux.

Le microbiologiste et biochimiste japonais Akira Endo est décédé mercredi dernier 5 juin, a déclaré Keiji Hasumi, un autre biochimiste japonais dont M. Endo avait été le mentor et qui avait longtemps travaillé avec lui."C'était quelqu'un de dur et strict, très perspicace. Il pouvait voir l'essence cachée des choses", selon M. Hasumi.

Né le 14 novembre 1933 dans une famille de fermiers d'Akita (Nord du Japon), Akira Endo est fasciné très jeune par les effets des champignons et autres moisissures sur les êtres vivants.

Cette passion ne le quitte pas, et à l'université il dévore une biographie d'Alexander Fleming, le médecin et biologiste britannique qui a découvert en 1928 le premier antibiotique, la pénicilline, isolée à partir d'un champignon.

Il intègre en 1957 la société pharmaceutique japonaise Sankyo en tant que microbiologiste, et s'intéresse au métabolisme des lipides et à la biosynthèse du cholestérol.

De 1966 à 1968 il effectue des recherches au Albert Einstein College of Medecine de New York. Surpris par le grand nombre de personnes âgées et en surpoids aux États-Unis, il réalise l'importance de développer un médicament anti-cholestérol.

De retour chez Sankyo au Japon, il reprend l'étude de ses champignons et moisissures, convaincu qu'ils abritent le secret pour bloquer des enzymes participant à la biosynthèse du cholestérol.

Le chercheur passe deux ans à cribler les composés chimiques de 6.000 souches fongiques pour tenter de confirmer son hypothèse. Jusqu'à sa découverte en 1973 de la mévastatine, le premier représentant de la classe des statines dont la capacité de réduire dans le sang le taux de LDL, le "mauvais cholestérol", sera prouvée par la suite.

Mais Sankyo (aujourd'hui Daiichi Sankyo) rate le coche et ce n'est qu'en 1987 que le laboratoire américain Merck & Co lancera la première statine commerciale, la lovastatine. Plus de 200 millions de personnes dans le monde prennent ce type de médicaments, dont le marché pèse environ 15 milliards d'USD (14 milliards d'euros).

Dans le sillage de leur prescription massive, des controverses sur leur éventuelle nocivité ou inefficacité se sont multipliées dans de nombreux pays, ce qui a découragé nombre de patients de prendre ces traitements.

Toutefois selon une méta-analyse parue en 2022 dans l'European Heart Journal, prenant en compte 176 études sur le sujet et basée sur les données de quatre millions de patients, l'intolérance aux statines serait surestimée et surdiagnostiquée.

Akira Endo avait reçu de nombreux prix pour ses travaux pionniers, dont le prix Albert-Lasker pour la recherche médicale clinique en 2008.

AFP/VNA/CVN