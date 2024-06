L'Indonésie commence à utiliser le Wi-Fi 7

L'opérateur indonésien Telkomsel et le ministère de la Communication et de l'Information (Kominfo) ont achevé la première validation du Wi-Fi 7 en Indonésie.

>> L'Indonésie améliore la culture numérique de la population

Photo : CTV/CVN

Il s’agit d’une étape importante qui fait entrer l’Indonésie dans l’ère de l’Internet haut débit pouvant atteindre 10 Gbit/s.

Le Wi-Fi 7, la dernière génération de technologie Wi-Fi, apporte de nombreux avantages exceptionnels, notamment une vitesse Internet beaucoup plus élevée, une plus grande capacité utilisateur, une latence plus faible et de meilleures économies d'énergie.

Le directeur de la planification des ressources à la direction générale du SDPPI, Kominfo, Denny Setiawan, a souligné que l'agence s'engage à continuer d'introduire les derniers développements technologiques en Indonésie, dans le but d'améliorer les expériences d'accès à Internet pour les utilisateurs.

Dans une déclaration du 10 juin, Kominfo a souligné que cette coopération peut contribuer à accélérer la réalisation de la Vision numérique indonésienne 2045.

Ronald Limoa, vice-président de la stratégie technologique et de l'innovation des produits de consommation de Telkomsel, a déclaré que l'initiative de l'entreprise visant à intégrer la dernière technologie via la validation du Wi-Fi 7 est une étape concrète, conforme à la vision de Telkomsel de devenir leader des services de télécommunications dans la région.

Le gouvernement indonésien espère que les innovations durables développées à travers le monde pourront également être appliquées en Indonésie et en bénéficier.

Par conséquent, les réglementations sur la gestion des fréquences continueront d’être mises à jour en fonction des évolutions technologiques, afin de promouvoir les progrès de l’écosystème numérique et la transformation de l’industrie indonésienne des télécommunications, ainsi que d’améliorer la compétitivité du pays.

VNA/CVN