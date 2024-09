L'Indonésie et l'UE vont bientôt ratifier un accord commercial clé

Le ministre indonésien a fait cette déclaration après avoir assisté à une réunion avec la Commission VI de la Chambre des représentants le 4 septembre.

Photo : VOI/CVN

Le ministre a fait une déclaration similaire le 29 août, affirmant que les négociations sur les accords commerciaux, y compris l'IEU - CEPA, doivent être conclues avant l'entrée en fonction du nouveau gouvernement dirigé par le président élu Prabowo Subianto en octobre. La balance commerciale de l'Indonésie a affiché un excédent pendant 51 mois consécutifs et le pays fait pression pour une nouvelle croissance en accélérant les négociations sur les accords de coopération économique, a-t-il noté.

Après neuf ans de négociations, l'Indonésie espère ratifier l'IEU - CEPA avant des changements politiques majeurs. Une fois qu'il entrera en vigueur, l'Indonésie pourra s'attendre à ce que ses produits soient exemptés de droits d'importation lorsqu'ils entrent sur les marchés européens.

Par ailleurs, l'expert du ministre du Commerce pour le commerce international, Bara Krishna Hasibuan, a déclaré que l'accord est une bonne occasion de stimuler les échanges commerciaux entre l'Indonésie et l'UE.

En plus de rendre possible l'exonération des droits d'importation, l'IEU - CEPA devrait également aider l'Indonésie et l'UE à rapprocher leurs points de vue divergents sur le règlement de l'UE sur la déforestation (EUDR) et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM), a-t-il ajouté.

