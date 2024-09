La Bourse de Tokyo en ordre dispersé dans le sillage de Wall Street

Les indices de Tokyo évoluaient en ordre dispersé jeudi 5 septembre dans la matinée, comme ceux de Wall Street la veille, alors que la hausse du yen pesait sur les exportateurs, et sur fond d'inquiétudes quant à la santé de l'économie américaine.

L'indice vedette Nikkei de la capitale nippone perdait 0,5% à 36.864,15 points vers 01h30 GMT, tandis que l'indice élargi Topix gagnait 0,21% à 2.638,97 points.

L'enquête mensuelle sur l'emploi américain JOLTS publiée mercredi 4 septembre a signalé une chute des offres d'emploi, à leur plus bas niveau depuis janvier 2021, et une hausse des licenciements.

Les cambistes restaient attentifs à tous les indicateurs en lien avec l'emploi aux États-Unis, à la veille de la publication d'un rapport crucial.

Le dollar était stable à 143,76 yens vers 01h00 GMT contre 143,74 yens mercredi 4 septembre à 21h00 GMT. L'euro n'évoluait guère non plus à 159,27 yens contre 159,30 yens la veille, et se négociait pour 1,1063 USD au lieu de 1,1028 USD mercredi 4 septembre.

Sur le marché du pétrole, le prix du baril de WTI américain gagnait 0,32% à 69,42 USD et celui de Brent de la mer du Nord progressait de 0,25% à 72,88 USD vers 01h00 GMT.

