La BAD annonce une stratégie de partenariat pour aider les Philippines

La Banque asiatique de développement (BAD) a annoncé le 5 septembre avoir lancé une nouvelle stratégie de partenariat de six ans avec les Philippines, conçue pour garantir que la croissance des Philippines soit soutenue, inclusive et résiliente face aux défis climatiques.

Couvrant la période 2024-2029, la stratégie se concentrera sur la satisfaction des besoins de développement critiques du pays et le renforcement du soutien dans trois domaines clés, notamment le développement humain, la compétitivité économique et les infrastructures de qualité, ainsi que le développement basé sur la nature et la résilience aux catastrophes, a déclaré la banque basée à Manille dans un communiqué de presse.

Le directeur de pays de la BAD pour les Philippines, Pavit Ramachandran, a déclaré que cette nouvelle stratégie favoriserait une collaboration florissante pour aider le pays à parvenir à un avenir prospère qui ne laisse personne de côté, en particulier alors qu'il est confronté au double défi d'accélérer la croissance économique et de lutter contre la pauvreté persistante et les inégalités de revenus.

En conséquence, la BAD catalysera également le développement mené par le secteur privé en soutenant les réformes politiques et réglementaires, en renforçant les marchés et les filières d’investissement et en élargissant la disponibilité des financements.

