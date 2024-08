L'Indonésie va réduire les subventions aux carburants en 2025

Le gouvernement et la Chambre des représentants (DPR) d'Indonésie ont convenu de réduire le volume de carburant subventionné dans le projet de budget de l'État 2025 (RAPBN), visant à assurer une distribution plus ciblée des subventions.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources minérales Bahlil Lahadalia a annoncé que le volume de carburant subventionné, qui comprend le kérosène et le diesel, sera réduit à 19,41 millions de kilolitres, contre l'objectif de 19,58 millions de kilolitres pour 2024.

Cette réduction fait partie d'un plan plus large pour une distribution plus efficace et ciblée des subventions en 2025, a déclaré le responsable, ajoutant que le ministère et la compagnie gazo-pétrolière d'État Pertamina ont mené des évaluations et des études pour s'assurer que les subventions sont ciblées avec précision.

Lorsque les subventions sont bien ciblées, elles conduisent à une plus grande efficacité, a déclaré Bahlih Lahadalia, ajoutant que le gouvernement veut s'assurer que ces subventions sur les carburants bénéficieront aux pauvres.

Il a noté que le gouvernement et le DPR ont convenu de maintenir la subvention sur le diesel à 1 000 IDR par litre. Dans le même temps, le volume de GPL subventionné pour 2025 sera augmenté à 8,17 millions de tonnes, soit plus que l'objectif de 8,07 millions de tonnes pour 2024, grâce à la demande croissante du public.

Le ministère de l'Énergie et des Ressources minérales étudie le développement d'un réseau de gaz et la croissance de l'industrie du GPL en Indonésie, a déclaré Bahlil Lahadalia.

Il a poursuivi en disant que même s'il existe des défis liés aux matières premières, le ministère travaille avec le régulateur du pétrole et du gaz SKK Migas et Pertamina pour résoudre ces problèmes.

