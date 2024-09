L'Indonésie va augmenter ses réserves de riz à 2 millions de tonnes

Photo : AFP/VNA/CVN

Lors d'une réunion avec la Chambre des représentants (DPR) le 4 septembre, le chef de Bapanas, Arief Prasetyo Adi, a déclaré que les réserves de riz devaient être augmentées car la production de riz devrait diminuer à la fin de l'année et au début de 2025.

Au 2 septembre 2024, les stocks nationaux de riz de l'Agence nationale de logistique indonésienne (Bulog) s'élevaient à 1,39 million de tonnes, dont 1,31 million de tonnes de riz en stock et 84.750 tonnes de riz importé en livraison, a-t-il noté.

Il a déclaré que le moment était venu d'augmenter les réserves de riz, car la production de riz au cours des périodes de septembre et d'octobre pourrait augmenter à 2,87 millions de tonnes et 2,59 millions de tonnes, respectivement. Ces chiffres reflètent une croissance par rapport à juin et juillet, lorsque la production de riz avait été enregistrée à 2,06 millions de tonnes et 2,05 millions de tonnes, respectivement.

Selon l'enquête du BPS, la production en septembre et octobre devrait dépasser la consommation nationale de riz de 2,58 millions de tonnes pour la même période, ce qui indique un excédent.

Plus tôt, le directeur du président de Bulog, Bayu Krisnamurthi, a déclaré que l'agence, qui a reçu un quota d'importation de riz de 3,6 millions de tonnes cette année, a importé 2,4 millions de tonnes de riz.

Le quota restant de 1,2 million de tonnes devrait être apporté avant décembre. Le riz importé sera utilisé comme riz de réserve du gouvernement, notamment pour le programme d'approvisionnement et de stabilisation des prix du riz (SPHP).

VNA/CVN