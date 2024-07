L'Indonésie et les Philippines renforcent leur coopération pour lutter contre la piraterie

Les Marines indonésienne et philippine ont lancé une patrouille conjointe dans leurs frontières maritimes des eaux de Sulawesi et de Mindanao pour renforcer leurs capacités contre la piraterie et le terrorisme, a déclaré le 30 juin le porte-parole de la Marine indonésienne.

L'effort conjoint a eu lieu au cours de la deuxième phase de la 38e patrouille conjointe Philippines - Indonésie (Corpat Philindo). La Marine indonésienne a déployé le KRI Kakap-811 et la Marine philippine a envoyé son BRP Artemio Ricarte (PS-37) ainsi que le PN Aircraft NV394.

Selon le colonel Widyo Sasongko, porte-parole du Fleet Command II indonésien, les deux navires ont participé à plusieurs exercices, notamment des manœuvres (Manex), des passages (Passex) et une formation pour PhotoEx.

Après la formation, ils ont continué à patrouiller dans leurs eaux territoriales respectives.

L'Indonésie et les Philippines partagent une frontière maritime dans les eaux de Sulawesi et de Sulu que les pirates et les membres du groupe Abu Sayyaf (ASG) utilisent fréquemment pour la contrebande de marchandises et le trafic d'êtres humains.

En raison de ces menaces transfrontalières pour la sécurité maritime, les Marines des deux pays organisent chaque année une patrouille conjointe dans le cadre du programme Corpat Philindo, a déclaré Sasongko.

En outre, la patrouille conjointe vise également à renforcer l'interopérabilité, a-t-il ajouté.

