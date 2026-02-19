Wall Street termine en hausse, la tech reprend des couleurs

La Bourse de New York a terminé dans le vert mercredi 18 février, profitant d'un regain d'intérêt des investisseurs pour la technologie après une baisse marquée du secteur ces dernières semaines.

>> Wall Street a fini en nette baisse avant l'inflation américaine, le Nasdaq a perdu 2%

>> Wall Street pas emballée par l'inflation américaine

>> Après une séance hésitante, Wall Street termine en légère hausse

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a gagné 0,26%, l'indice Nasdaq a progressé de 0,78% et l'indice élargi S&P 500 a avancé de 0,56%.

"Certaines actions technologiques, qui ont récemment été malmenées en raison des craintes liées aux investissements massifs dans l'IA (intelligence artificielle, ndlr), connaissent actuellement un rebond", résume auprès de l'AFP Tom Cahill, de Ventura Wealth Management.

Parmi elles, "les capitalisations géantes" de la tech, observent les analystes de Briefing.com, à l'image d'Amazon (+1,81%), Meta (+0,61%) ou Microsoft (+0,69%).

"La chasse aux bonnes affaires dans le secteur des logiciels a également contribué à faire grimper les valeurs technologiques", remarque M. Cahill.

Oracle a par exemple pris 1,42% à 156,15 dollars et Palantir a gagné 1,77% à 135,38 dollars.

Depuis fin octobre, ce secteur a chuté de plus de 25%, les plus fortes variations ayant été observées à la fin du mois de janvier.

La dynamique haussière de la place américaine a toutefois été quelque peu freinée par la publication en séance du compte rendu de la dernière réunion ("minutes") de la banque centrale américaine (Fed).

Ce document "montre que la Fed maintient une position prudente, pondérant les risques d'inflation et les perspectives d'emploi", expliquent les analystes de Briefing.com.

"La posture de la Fed est ressortie un peu plus ferme qu'attendu", abonde M. Cahill.

Des taux plus bas sont généralement de bon augure pour Wall Street, qui y voit la possibilité de bénéfices d'entreprises plus importants.

Les acteurs du marché attendent désormais l'indice d'inflation PCE pour le mois de décembre, retardé en raison des perturbations liées à la longue paralysie budgétaire ("shutdown") qu'ont connu les États-Unis à l'automne.

Selon Tom Cahill, ces chiffres pourraient ne pas avoir une grande incidence sur le marché vendredi.

"À l'heure actuelle, les économistes disposent pratiquement de toutes les données dont ils ont besoin pour établir des modèles assez précis", remarque-t-il.

De nouvelles données sur la croissance aux États-Unis doivent aussi être publiés vendredi 20 février.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se tendait par rapport à la fermeture mardi, à 4,08% vers 21h15 GMT contre 4,06%.

Au tableau des valeurs, Nvidia (+1,63% à 187,98 dollars) a terminé en hausse, porté par le renforcement de son partenariat avec Meta (Facebook, Instagram), qui utilisera les puces Nvidia pour ses nouveaux centres de données.

Le fabricant américain de montres connectées et de systèmes de navigation par GPS Garmin a été recherché (+9,12% à 236,76%) après des performances financières pour le quatrième trimestre meilleures qu'escompté.

Le New York Times (+1,99% à 75,50 dollars) a profité de la prise de participation à son capital du conglomérat Berkshire Hathaway, de l'investisseur révéré des marchés Warren Buffett.

"Des rapports financiers importants sont attendus tout au long du reste de la semaine", souligne Tom Cahill, dont ceux du géant des hypermarchés Walmart jeudi 19 février.

Les résultats très attendus de Nvidia - première capitalisation mondiale et figure de proue du secteur des semi-conducteurs - doivent aussi être publiés la semaine prochaine.

AFP/VNA/CVN