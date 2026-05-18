Filière laitière vietnamienne

L’autonomie des matières premières, levier stratégique pour un développement durable

Produit alimentaire essentiel, la filière laitière vietnamienne joue un rôle stratégique non seulement pour répondre aux besoins nutritionnels nationaux, mais aussi pour promouvoir une agriculture durable, moderniser l’industrie agroalimentaire et renforcer la compétitivité des produits vietnamiens sur les marchés internationaux.

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Photo : Vinamilk/CVN

Dans un contexte d’intégration économique accrue et d’exigences de plus en plus strictes en matière de qualité, de technologies et de sécurité sanitaire, le secteur bénéficie d’importantes perspectives de croissance, tout en faisant face à une concurrence soutenue.

Selon le Dr. Nguyên Xuân Duong, président de l’Association de l’élevage du Vietnam, le marché intérieur dispose encore d’un fort potentiel, la consommation moyenne de lait par habitant restant inférieure à celle de nombreux pays de la région. Les progrès réalisés dans les domaines des biotechnologies, de la nutrition animale, de l’amélioration génétique ou encore de la transformation numérique offrent de nouvelles opportunités aux entreprises du secteur.

Toutefois, la filière laitière vietnamienne demeure confrontée à plusieurs difficultés structurelles. L’élevage laitier reste fragmenté et le pays dépend encore fortement des importations de lait en poudre destiné à la fabrication de produits reconstitués, limitant ainsi la valeur ajoutée domestique. En outre, la consommation quotidienne de lait frais n’est pas encore pleinement ancrée dans les habitudes alimentaires des Vietnamiens.

Face à cette situation, plusieurs grands groupes ont choisi d’investir dans l’autonomie des approvisionnements et le développement du lait frais local. Vinamilk a ainsi développé un réseau de fermes écologiques répondant aux standards internationaux afin de sécuriser l’approvisionnement en lait cru de haute qualité et s’affirmer avec confiance sur les marchés internationaux.

De son côté, TH true MILK a contribué à transformer les habitudes de consommation en encourageant le recours au lait frais naturel plutôt qu’au lait reconstitué, stimulant une concurrence saine et incitant d’autres acteurs à investir dans l’élevage laitier.

Récemment approuvée, la stratégie de développement de la filière laitière à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, vise à bâtir une industrie durable et intégrée, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de l’élevage à la transformation de produits à forte valeur ajoutée.

Développer le cheptel laitier national

Le plan fixe plusieurs objectifs ambitieux. D’ici 2030, la filière devrait enregistrer une croissance annuelle moyenne de 12 à 14%, atteindre une production de 4.200 millions de litres de lait transformé par an et produire environ 2.600 millions de litres de lait cru, couvrant jusqu’à 65% des besoins de l’industrie. La consommation moyenne par habitant devrait atteindre 40 litres/an.

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie prévoit de développer le cheptel laitier national et de renforcer l’approvisionnement en lait frais local grâce à des chaînes d’élevage répondant aux normes internationales de sécurité sanitaire et alimentaire. Le Vietnam entend réduire progressivement sa dépendance aux importations en développant des fermes modernes, des coopératives et des exploitations familiales.

Parallèlement, l’industrie laitière misera sur des produits à forte valeur ajoutée, notamment les laits infantiles et les produits destinés aux personnes âgées ou aux consommateurs ayant des besoins spécifiques. Le programme de lait scolaire privilégiera l’utilisation de lait frais local afin d’améliorer l’accès à la nutrition des enfants des zones défavorisées et des minorités ethniques.

La stratégie prévoit aussi de diversifier les marchés d’exportation, de tirer parti des accords de libre-échange et de promouvoir des modèles de production plus verts et durables afin de contribuer aux engagements de neutralité carbone du Vietnam à l’horizon 2050.

La combinaison entre l’orientation stratégique du gouvernement et le dynamisme des entreprises telles que Vinamilk et TH true MILK permettra à la filière laitière vietnamienne de s’affirmer comme une industrie moderne, verte et durable sur la scène internationale.

VNA/CVN