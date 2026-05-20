Le Vietnam reste le 10e partenaire commercial de Singapour

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et Singapour ont poursuivi leur forte progression au cours des quatre premiers mois de 2026, marqués notamment par un important excédent commercial du Vietnam sur les produits d’origine nationale exportés vers Singapour, estimé à près de 5,4 milliards de dollars singapouriens (SGD), soit environ 4,5 milliards de dollars américains.

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Selon les statistiques publiées par l’Accounting and Corporate Regulatory Authority (ACRA), le volume total des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint près de 5,3 milliards de SGD en avril 2026, en hausse de 62,4% sur un an.

Photo : VNA/CVN

Sur ce montant total, les exportations singapouriennes vers le Vietnam se sont élevées à 2,5 milliards de SGD, en progression de 20,9%, tandis que les importations de Singapour en provenance du Vietnam ont atteint 2,7 milliards de SGD, soit une hausse de 143% par rapport à la même période de l’an dernier.

Sur l’ensemble des quatre premiers mois de 2026, le Vietnam a conservé sa position de dixième partenaire commercial de Singapour. Les échanges bilatéraux ont totalisé 18,8 milliards de SGD, en hausse de 43,7 % en glissement annuel.

Pendant cette période, les exportations de Singapour vers le Vietnam se sont établies à 10,2 milliards de SGD, en progression de 8,9%, tandis que les importations en provenance du Vietnam ont atteint 8,5 milliards de SGD, enregistrant une forte hausse de 133%.

Si l’on considère uniquement les produits d’origine vietnamienne et singapourienne, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de 5,36 milliards de SGD avec Singapour.

Selon le Bureau commercial du Vietnam à Singapour, trois groupes de produits ont continué de constituer les principaux moteurs de croissance des échanges bilatéraux, tant à l’exportation qu’à l’importation. Il s’agit des machines, équipements électriques et composants (HS 85), des combustibles, huiles minérales et produits de leur distillation, matières bitumineuses, cires minérales (HS 27), ainsi que des réacteurs nucléaires, chaudières, machines et équipements mécaniques (HS 84).

VNA/CVN