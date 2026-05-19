Hô Chi Minh-Ville renforce sa coopération avec l’Australie

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, a organisé le 19 mai le programme "Meet Australia 2026" afin de renforcer la coopération avec les partenaires australiens et de concrétiser le partenariat stratégique global entre le Vietnam et l’Australie au service du développement durable de la ville.

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Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

Le vice-président permanent du Comité populaire municipal, Nguyên Lôc Hà, a souligné que Hô Chi Minh-Ville considérait toujours l’Australie comme un partenaire important, proche et à fort potentiel.

Selon lui, le programme "Meet Australia 2026" contribue à concrétiser le potentiel de coopération entre Hô Chi Minh-Ville et l’Australie, notamment dans les domaines de la transition numérique, de l’innovation, des énergies propres, de la logistique et de l’éducation-formation, à travers des projets concrets.

La ville s’engage à poursuivre l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement, à accélérer la transition numérique dans la gouvernance publique, tout en intensifiant le dialogue et en levant les difficultés rencontrées par les investisseurs et partenaires internationaux, a assuré Nguyên Lôc Hà.

Photo : Xuân Khu/VNA/CVN

La ville souhaite attirer davantage d’investissements et, avec ses partenaires australiens, bâtir un écosystème de coopération à long terme afin de transformer les visions communes en projets et en valeurs de développement concrètes pour les deux parties, a-t-il déclaré.

De son côté, le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Manh Cuong s’est félicité de la forte participation d’experts et d’investisseurs à l’événement, y voyant le signe de l’intérêt croissant de la communauté d’affaires pour le potentiel de coopération entre les deux pays.

Il a souligné que cette initiative, organisée pour la première fois à Hô Chi Minh-Ville, jouait un rôle important dans la mise en œuvre du pilier économique du partenariat stratégique global bilatéral, en favorisant la convergence des visions, le partage des politiques et les connectivités à long terme entre les deux économies.

Gillian Bird, ambassadrice d’Australie au Vietnam, a salué le potentiel de développement économique du Vietnam tout en mettant en avant les nombreuses opportunités de coopération dans la lutte contre le changement climatique, la transformation numérique, la transition énergétique et le commerce.

Elle a estimé que les deux pays disposaient d’atouts complémentaires dans les domaines des infrastructures, de la logistique, de l’agroalimentaire, de la technologie, de l’énergie et des services. Selon elle, le Vietnam apporte son dynamisme, ses talents et ses perspectives de croissance, tandis que l’Australie offre sa fiabilité, sa capacité d’innovation et son engagement en faveur d’une coopération durable.

L’ambassadrice a réaffirmé la volonté de Canberra de coopérer étroitement avec Hanoï pour construire une région plus prospère, durable et connectée.

L’événement comprenait plusieurs sessions thématiques consacrées au développement des échanges commerciaux et des investissements, à l’énergie verte ainsi qu’à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée pour l’avenir. Des activités de réseautage entre entreprises vietnamiennes et australiennes ont également été organisées.

En marge de l’événement, une délégation internationale effectuera le 20 mai des visites de terrain dans des zones industrielles, des centres scientifiques et technologiques, au Centre pour la quatrième révolution industrielle et au Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN