Vers une relation économique et commerciale équilibrée et durable avec les États-Unis

Le ministre vietnamien des Finances, Ngô Van Tuân, a travaillé, le 19 mai à Hanoï, avec une délégation du Bureau du représentant américain au Commerce (USTR), conduite par son chef adjoint, ambassadeur Rick Switzer, en visite de travail au Vietnam.

>> Renforcement de la coopération économique Vietnam - États-Unis

>> Vietnam - États-Unis : promotion d'une coopération économique substantielle et durable

>> Les entreprises vietnamiennes et américaines renforcent leur coopération en matière d’investissement

Photo : MOF/CVN

Le ministre vietnamien a souligné que cette visite intervenait dans un contexte où le Partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis devenait de plus en plus approfondi, concret et efficace dans l’ensemble des piliers de coopération.

"La position constante du gouvernement vietnamien est d’œuvrer à l’établissement de relations économiques et commerciales équilibrées et durables avec les États-Unis. Le Vietnam privilégie actuellement un modèle de croissance fondé sur les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et le développement vert", a affirmé le ministre.

Afin d’atteindre ces objectifs, le Vietnam attache une grande importance aux ressources de soutien provenant de ses partenaires internationaux, les États-Unis étant considérés comme un partenaire stratégique de premier plan.

Les résultats des échanges lors de cette séance de travail constitueront une base importante permettant au ministère vietnamien des Finances et aux agences partenaires américaines de poursuivre leur coordination étroite afin de concrétiser les engagements pris par les hauts dirigeants des deux pays à travers des programmes d’action pratiques et efficaces dans les temps à venir.

Ont également participé à cette rencontre des représentants de plusieurs unités relevant du ministère vietnamien des Finances, notamment le Département de la gestion de la dette et des finances extérieures, l’Administration des douanes, l’Administration fiscale, le Département de l’investissement étranger, la Commission nationale des valeurs mobilières et l’Institut de stratégie et de politique financières.

La partie américaine comprenait également de hauts responsables de l’USTR et de l’ambassade des États-Unis au Vietnam.

VNA/CVN