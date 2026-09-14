L’image du Vietnam à la Fête de l’Humanité

Du 11 au 13 septembre, la 91 e édition de la Fête de l’Humanité s’est tenue en banlieue parisienne, en France, réunissant plus de 100.000 participants autour de nombreuses activités politiques, sociales, culturelles et artistiques.

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Photo : VNA/CVN

Créé à l’initiative du journal L’Humanité, l’événement constitue aujourd’hui un rendez-vous important de la vie politique et sociale française, avec des débats consacrés à la paix, à la justice sociale, à l’environnement, à la culture et à diverses questions internationales.

Au sein de l’espace international de la Fête, le stand du journal Nhân Dân (Le Peuple) demeure un point de rencontre entre le Vietnam, le public français et les amis internationaux. Cette année, il présente le parcours de lutte pour l’indépendance, de construction et de défense nationale du Vietnam, la solidarité internationale envers le pays, ainsi que les réalisations obtenues après près de 40 ans de Dôi Moi (Renouveau) et sa vision de développement à l’horizon 2045.

Selon Vu Mai Hoàng, chef du Département de la technologie et vice-président de l’Association des journalistes du journal Nhân Dân, la participation à la Fête de l’Humanité vise à renforcer la solidarité et l’amitié entre le Vietnam et ses amis internationaux, tout en permettant au public de mieux comprendre "un Vietnam héroïque dans le passé, en développement dans le présent et tourné vers un avenir meilleur".

L’un des points forts du stand est l’objectif fixé à l’horizon 2045, année du centenaire de la fondation du pays : faire du Vietnam un pays développé à revenu élevé. À travers les documents et photographies présentés, le journal Nhân Dân souhaite faire découvrir au public français un Vietnam riche de traditions historiques, mais également engagé dans une nouvelle phase de développement, tournée vers une croissance rapide et durable et une intégration internationale approfondie.

Lors des rencontres avec des représentants du Parti communiste français, du journal L’Humanité et des amis internationaux, la délégation du journal Nhân Dân a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance au soutien du peuple français, notamment des communistes et des forces progressistes françaises, à sa lutte pour l’indépendance ainsi qu’à son œuvre de construction et de défense nationale. Sur cette base historique, les deux parties souhaitent approfondir les échanges dans les domaines journalistique et culturel et renforcer les liens entre les deux peuples.

Vadim Kamenka, responsable du service international à L'Humanité, a estimé que les deux journaux devraient intensifier leurs échanges d’articles afin de mieux faire connaître la vie et la culture des deux pays et de contribuer à une meilleure compréhension entre les jeunes générations. Selon lui, la coopération entre les deux médias devrait également porter sur des questions d’intérêt commun pour les jeunes, telles que le changement climatique, la culture et l’avenir de la société, créant ainsi de nouveaux sujets de dialogue entre le Vietnam et la France.

De son côté, Jean-Marc Lespade, ancien maire de Tarnos et conseiller départemental des Landes, a déclaré qu’après un voyage au Vietnam avec sa famille en mai dernier, il avait été particulièrement impressionné par le rythme du développement économique, les paysages ainsi que l’ouverture et l’hospitalité des Vietnamiens.

La présence du Vietnam à la Fête de l’Humanité cette année ne se limite donc pas à rappeler une longue histoire de solidarité entre les peuples vietnamien et français. Elle contribue également à faire connaître l’image d’un Vietnam en pleine transformation, engagé dans l’intégration internationale et tourné vers des objectifs de développement plus ambitieux pour les prochaines décennies.

VNA/CVN