Dà Nang appelle à mieux prévenir les inondations

Le Commandement militaire de Dà Nang appelle les autorités locales à anticiper les risques de catastrophes naturelles et à renforcer leurs capacités de préparation et d’intervention.

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Photo : VNA/CVN

Le 13 septembre, le colonel Trân Huu Ich, commandant du Commandement militaire de la ville et chef adjoint du Comité de pilotage de la défense civile de Dà Nang, a inspecté les dispositifs de défense civile, de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles ainsi que de recherche et de sauvetage dans les quartiers de Diên Bàn et Diên Bàn Bac.

Ces zones sont régulièrement exposées aux pluies et aux inondations, avec de nombreux secteurs susceptibles d’être profondément submergés, coupés du reste du territoire et isolés pendant de longues périodes. À l’issue de cette inspection sur le terrain, le Commandement militaire de la ville a demandé aux autorités locales de passer d’une intervention passive à une préparation proactive, en veillant à disposer de forces, de moyens et de matériels suffisants conformément au principe des "quatre sur place".

Les autorités locales doivent recenser chaque zone résidentielle et chaque foyer exposés aux risques d’inondation, de glissement de terrain ou d’isolement, tout en identifiant clairement les sites d’évacuation, les itinéraires d’intervention, les zones de rassemblement des moyens et les équipes chargées de chaque secteur. Les plans d’évacuation doivent rester flexibles et combiner, selon les caractéristiques de chaque territoire, l’évacuation vers des sites collectifs et l’accueil des personnes dans des foyers ou structures existants, notamment lorsque la montée des eaux entraîne une interruption des communications et des déplacements pendant plusieurs jours.

Le Commandement militaire de la ville a également demandé de maintenir des canots prêts à intervenir dans les zones présentant un risque élevé de submersion, afin de pouvoir mener rapidement des opérations de secours et de sauvetage. Il a par ailleurs préconisé de préparer des plans de recours aux drones, avec des itinéraires de vol préprogrammés, pour assurer la reconnaissance, suivre l’évolution de la situation, participer aux opérations de recherche et de sauvetage et acheminer des produits de première nécessité vers les zones isolées.

Anticiper les besoins essentiels

Photo : VNA/CVN

Pour les établissements de santé qui ont déjà été isolés lors de précédents épisodes de fortes pluies et d’inondations, les autorités locales doivent élaborer, en coordination avec les services concernés, des plans visant à garantir leur approvisionnement logistique. Des réserves suffisantes de nourriture, d’eau potable, de médicaments et de carburant pour les groupes électrogènes doivent notamment être constituées, afin d’éviter toute interruption des soins médicaux et de la fourniture des produits essentiels.

Les autorités locales sont également appelées à prendre les devants en travaillant avec les fournisseurs et en concluant avec eux des accords-cadres. Elles doivent aménager des zones logistiques et constituer des stocks de nourriture, d’eau potable, de gaz, de carburant et d’autres produits essentiels pour répondre aux besoins de la population pendant les périodes d’isolement.

Le colonel Trân Huu Ich a demandé aux services, secteurs et organisations concernés de renforcer leur coordination et de mobiliser pleinement les forces d’intervention sur place. Il a également insisté sur la nécessité d’intensifier la sensibilisation et l’accompagnement des habitants des zones régulièrement touchées par les inondations, afin qu’ils constituent eux-mêmes des réserves de produits essentiels, protègent leurs biens et connaissent les sites ainsi que les plans d’évacuation prévus.

L’objectif est clair : ne pas attendre que la catastrophe survienne pour intervenir, mais se préparer suffisamment tôt, avec une approche anticipative et au plus près de chaque zone résidentielle et de chaque foyer. Il s’agit ainsi d’anticiper les besoins en personnel, en moyens, en produits de première nécessité, en électricité et en carburant, tout en préparant les dispositifs de secours, afin de réduire au minimum les situations d’impréparation et de garantir la sécurité de la population en toutes circonstances.

Hoàng Hoa/CVN