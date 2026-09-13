Le Centre menacé par des inondations face à une dépression en plein sursaut

Une dépression tropicale située au-dessus de la Mer Orientale s’est intensifiée et devrait frapper directement le Centre, aggravant ainsi les fortes précipitations de ces derniers jours qui ont accru les risques d’inondations, de crues soudaines et de glissements de terrain dans de nombreuses localités.

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Photo : NCHMF

Selon le Comité directeur national de la défense civile, l’épicentre de la dépression tropicale se situait ce matin à environ 150 km au sud-ouest de la zone spéciale de Hoàng Sa (Paracel).

Accompagné de vents soutenus maximaux de force 6 (39 à 49 km/h) avec des rafales atteignant la force 8 (62 à 74 km/h), le système se déplace vers le nord-ouest à une vitesse d’environ 10 km à l’heure.

Les prévisions indiquent que, le 13 septembre à 07h00, l’épicentre du système se trouvera au-dessus des eaux côtières au large de Huê et de Dà Nang (Centre), à environ 110 km à l’est-nord-est de Dà Nang.

Tôt dimanche matin 13 septembre, le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF) a signalé que la dépression s’était formée après l’intensification d’une zone de basse pression située au sud-ouest de la zone spéciale de Hoàng Sa.

Les agences de gestion des catastrophes ont ordonné aux localités, de Quang Ninh (Nord) à Dak Lak (Centre), de gérer strictement les navires, d’émettre des avertissements concernant les zones dangereuses et d’appliquer les interdictions de navigation lorsque cela s’avère nécessaire.

Sur terre, les autorités locales ont reçu pour instruction d’examiner les zones exposées à un risque élevé d’inondations profondes, de crues soudaines et de glissements de terrain, de veiller à la sécurité des digues et des réservoirs, et de procéder à des évacuations d’eau préventives afin de protéger la production agricole.

Les agriculteurs ont également été incités à accélérer les récoltes et les opérations aquacoles, selon le principe qu’il vaut mieux récolter tôt que trop tard, tandis que les équipes de secours se tiennent prêtes à intervenir.

En raison de l’impact du système dépressionnaire, les zones maritimes s’étendant de Hà Tinh à Quang Ngai (Centre) ainsi que la partie occidentale de la zone spéciale de Hoàng Sa sont exposées à des vents de force 6, des rafales de force 8 et une mer agitée, avec des vagues atteignant 2 à 4 mètres.

Le niveau de risque de catastrophe naturelle en mer a été fixé au niveau 3, incitant les prévisionnistes à conseiller à tous les navires opérant dans la zone de suivre régulièrement les mises à jour et d’éviter les eaux dangereuses.

Au-delà des risques maritimes, la dépression tropicale provoque de fortes précipitations dans plusieurs provinces du centre. Des averses touchent les zones s’étendant de Hà Tinh au nord de Quang Tri, tandis que la zone de fortes pluies se concentre entre le sud de Quang Tri et Quang Ngai (Centre).

Dans certaines zones, les précipitations devraient dépasser 250 millimètres, aggravant considérablement les risques d’inondations urbaines, d’engorgement des sols dans les zones en dépression et de montées rapides du niveau des cours d’eau, susceptibles de perturber les transports et la vie quotidienne.

Le NCHMF a émis des alertes de niveau élevé concernant des crues soudaines et des glissements de terrain dans les communes montagneuses, exhortant les habitants des zones escarpées et riveraines à suivre de près les prévisions officielles. Les autorités provinciales et locales examinent activement les zones vulnérables et préparent des plans d’évacuation à mesure que la situation évolue.

VNA/CVN