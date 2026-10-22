Les U17 vietnamiens affûtent leurs armes avant leur premier Mondial de la FIFA

L’équipe vietnamienne des moins de 17 ans intensifie ses préparatifs à l’approche de sa toute première participation à la Coupe du monde de la catégorie, un rendez-vous historique pour lequel le sélectionneur Cristiano Roland a érigé la condition physique, la discipline tactique et le mental en priorités absolues.

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Photo : VFF/CVN

L’équipe nationale est actuellement en stage de préparation à Cheonan, en République de Corée, où trois matchs amicaux sont au programme pour évaluer son niveau face à des adversaires de taille.

Après avoir affronté l’équipe des moins de 17 ans (U17) du FC Séoul le 21 octobre, les Vietnamiens défieront le Cheonan City FC U17 le 26 octobre, avant de conclure ce test grandeur nature contre la sélection nationale sud-coréenne U17, le 28 octobre.

"Ces matchs sont très importants. La Fédération vietnamienne de football a programmé trois matchs amicaux en République de Corée, ce qui constitue une excellente opportunité d’évaluer nos joueurs face à des adversaires habitués à un rythme et une intensité de jeu très élevés", a déclaré Cristiano Roland.

Le staff technique met également l’accent sur la nutrition des joueurs, l’usage raisonné des compléments alimentaires et le temps de récupération. En parallèle, l’encadrement fournit des analyses détaillées sur leurs futurs adversaires et peaufine les plans tactiques, afin de préparer au mieux l’équipe aux défis qui l’attendent.

À l’issue de ce premier rassemblement, la sélection vietnamienne fera un bref retour au pays avant de s’envoler pour les Émirats arabes unis, où débutera un nouveau stage de préparation à partir du 6 novembre. Ce n’est qu’après cette étape que l’équipe rejoindra le Qatar pour disputer le tournoi.

Le Vietnam a été versé dans le groupe G aux côtés de la Belgique, de la Nouvelle-Zélande et du Mali. Cet événement sera historique pour le football national, puisqu’il s’agira de la toute première participation de l’équipe des moins de 17 ans (U17) à une phase finale de la Coupe du monde de la FIFA.

"La Coupe du monde de la FIFA est une compétition majeure où le niveau est particulièrement élevé. Notre groupe est très relevé et chacun des trois matchs sera un véritable défi", a tempéré Cristiano Roland.

Bien que le staff technique ait minutieusement analysé les forces et les faiblesses de leurs trois adversaires afin d’adapter leur approche tactique, le sélectionneur a insisté sur l’importance de prendre les matchs les uns après les autres, à commencer par le choc face à la Belgique.

"Nous allons nous efforcer d’exploiter la moindre faille pour prendre l’ascendant, avec l’objectif de grappiller des points à chaque rencontre", a-t-il indiqué.

Interrogé sur les difficultés des sélections asiatiques en Coupe du monde - dont le Japon et la République de Corée font figure d’exceptions -, Cristiano Roland a affirmé que le Vietnam se préparait à rivaliser au plus haut niveau possible.

"Dès le départ, notre objectif a été d’être prêts, de donner le meilleur de nous-mêmes à chaque rencontre et de continuer à repousser nos limites", a-t-il déclaré.

Cristiano Roland a reconnu que la Coupe du monde représentera un défi d’une tout autre envergure que les précédentes campagnes de l’équipe. Il a ainsi souligné que la préparation ne se limitait pas à la condition physique, mais exigeait également une force mentale à toute épreuve et une capacité cruciale à rester concentré sous la pression.

"Nous voulons vraiment faire la différence. Toute l’équipe fait preuve d’une détermination sans faille pour que, de retour au Vietnam, les joueurs pourront rendre les supporters fiers de leur prestation", a-t-il déclaré.

Le sélectionneur a également rappelé que le soutien indéfectible des fans vietnamiens lors des précédents tournois constituait une immense source de fierté et une motivation majeure pour l’équipe, alors qu’elle peaufine les derniers détails avant ses grands débuts historiques en Coupe du monde.

VNA/CVN