Asian Para Games 2026 : Le haltérophile Lê Van Công décroche l’argent

Lê Van Công a offert au Vietnam sa première médaille aux Asian Para Games 2026 en décrochant l’argent dans la catégorie masculine des 49 kg en haltérophilie, derrière le Jordanien Omar Qarada.

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Photo : Équipe paralympique du Vietnam/CVN

Dans la matinée du 19 octobre, le haltérophile Lê Van Công a remporté la première médaille de la délégation sportive vietnamienne aux Asian Para Games 2026, en décrochant l’argent dans la catégorie masculine des 49 kg, derrière le Jordanien Omar Qarada, champion paralympique en titre.

Lors de la finale, Le Van Cong était en lice face à sept adversaires venus de Jordanie, de Chine, de République de Corée, du Japon, des Émirats arabes unis (EAU), du Népal et du Kazakhstan. Parmi eux, Omar Qarada, champion paralympique à Paris en 2024, constituait son rival le plus redoutable.

À l’issue de ses trois essais, Lê Van Công a réalisé sa meilleure performance avec une charge de 171 kg, lui permettant de décrocher la médaille d’argent. L’or est revenu à Omar Qarada, avec 176 kg, soit 5 kg de plus que le représentant vietnamien. Le Chinois Chen Liuxun a remporté le bronze avec 161 kg, soit 10 kg de moins que Lê Van Công.

Derrière les trois médaillés se sont classés successivement Cheon Minki (République de Corée), avec 147 kg, Nishizaki Tetsuo (Japon), avec 133 kg, Almarzooqi Mansour (EAU), avec 100 kg, et Gharti Magar Pawan (Népal), avec 80 kg. Le Kazakh Farkhat Mutunov n’a enregistré aucun résultat valable.

Le duel entre Lê Van Công et Omar Qarada a suscité un vif intérêt, les deux athlètes étant des figures majeures de l’haltérophilie handisport mondiale. Omar Qarada a remporté l’or aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020 avant de conserver son titre à Paris en 2024. Le haltérophile jordanien est également le champion en titre des Asian Para Games et détient le record des Jeux avec une charge de 182 kg, établie à Hangzhou, en Chine, en 2023.

De son côté, Lê Van Công a été sacré champion paralympique à Rio en 2016. Il détient toujours les records du monde et d’Asie de la catégorie masculine des 49 kg, avec une performance de 183,5 kg réalisée à Mexico, au Mexique, en décembre 2017.

Aux Jeux paralympiques de Paris 2024, Lê Van Công avait également décroché le bronze dans la catégorie masculine des 49 kg, tandis qu’Omar Qarada avait remporté l’or. Les deux haltérophiles sont de nouveau montés sur le podium aux Asian Para Games 2026, le Jordanien s’imposant une nouvelle fois face au Vietnamien.

Bien qu’il n’ait pas réussi à prendre le dessus sur Omar Qarada, Lê Van Công a offert au Vietnam sa première médaille d’argent de cette édition des Jeux grâce à sa performance de 171 kg.

À l’issue de cette épreuve, la délégation vietnamienne compte provisoirement une médaille d’argent, marquant le début de sa campagne aux Asian Para Games 2026.

VNA/CVN