Mondial de hand : Mem le capitaine d'un soir montre la voie

>> Mondial-2025 de hand : Fabregas, capitaine de réserve

Photo : AFP/VNA/CVN

Une petite surprise est venue pimenter ce dernier rendez-vous avant les quarts de finale, que les Bleus sont assurés de disputer - avec en prime la première place du groupe II - depuis leur succès jeudi face aux Pays-Bas (35-28).

Fabregas, élu capitaine en remplacement de Luka Karabatic à l'automne au début de la saison internationale, a déclaré forfait, touché par une grippe intestinale qui l'a même contraint à rester à l'hôtel. Alors que sa famille avait fait le court déplacement en Croatie en provenance de Veszprem (Hongrie), où il joue en club.

Le brassard a logiquement échu à Mem, qui le porte au FC Barcelone et a profité comme Fabregas de la réorganisation des rôles en équipe de France pour être promu vice-capitaine.

"C'est beaucoup de fierté bien sûr, un honneur, mais qui ne change pas ma façon de me préparer. Ca reste un brassard et ma participation au sein de l'équipe reste la même", a déclaré l'arrière droit.

Il a fait honneur à son statut, lançant les Bleus en inscrivant trois de leurs quatre premiers buts. Puis deux autres avant la mi-temps, dont celui créant un premier écart (13-9, 19e), que les Nord-Macédoniens ne sont jamais parvenus à combler.

Mem est ensuite allé s'asseoir sur le banc pour la fin de la première période, avant de revenir en jeu pour, encore, 20 minutes en seconde.

Photo : AFP/VNA/CVN

Il a au final marqué 8 buts (sur 10 tentatives), dans son style caractéristique, s'élevant au-dessus de la défense et au-delà des 9 mètres pour dégainer de son bras gauche, après avoir pris le temps de jauger la position du gardien, un tir puissant.

"Pas encore à 100%"

Souvent imparable, comme déjà aux Jeux olympiques cet été, où il avait été quasiment le seul Français à son niveau, une prestation cependant ternie par son incroyable bévue qui a précipité l'élimination en quarts de finale, contre l'Allemagne (35-34 a.p.).

Une "cicatrice" qu'il portera à vie. Mais samedi 25 janvier, le gaucher de la base arrière a une nouvelle fois confirmé qu'il était revenu, techniquement, à son meilleur niveau après son opération de l'épaule droite il y a seulement deux mois.

Physiquement, Mem disait après le succès face aux Néerlandais ne pas se sentir "encore à 100%" après avoir repris la compétition moins d'une semaine avant le début du Mondial, disputant les deux matches de préparation.

"Je suis à un bon niveau bien sûr, mais quand je dis que je ne suis pas à 100%, c'est surtout dans le sens du rythme. Je sens encore que je ne suis pas capable de jouer une heure" a-t-il expliqué samedi 25 janvier.

Le sélectionneur Guillaume Gille l'a trouvé "saignant, il a du jus".

"Bien sûr, on sent qu'il n'a encore pas retrouvé ce fond physique qui fait qu'il est d'habitude capable de durer et durer dans les matchs. Malgré tout, c'est quand même une très belle surprise de le voir à ce niveau alors qu'il était très loin il y a quelques semaines", a-t-il ajouté. Comme les Bleus, Mem a entretenu sa dynamique avant le début de la phase finale, mardi 28 janvier.

AFP/VNA/CVN