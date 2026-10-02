Ligue des nations : Wirtz offre à Klopp son premier succès avec l'Allemagne

Avec un but et une prestation aboutie, Florian Wirtz a assuré la victoire de l'Allemagne contre la Serbie (2-0), jeudi 1 er octobre à Munich pour la 3 e journée de la Ligue des nations, un premier succès pour Jürgen Klopp comme sélectionneur de la Mannschaft.

>> Ligue des nations : pour les Bleus, une animation offensive cahin-caha

>> Ligue des nations : l'Allemagne tombe contre la Grèce, premier revers pour Klopp

>> Ligue des nations : l'Espagne ramène sa coupe à la maison

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec quatre points, l'Allemagne reste au contact de la Grèce (7) et des Pays-Bas (5), qui se sont séparés sur un match nul (2-2) jeudi soir 1er octobre à Thessalonique. Les deux premiers à l'issue de la phase de groupe mi-novembre se qualifieront pour les quarts de finale, en mars.

Le succès allemand face à une modeste Serbie devra être confirmé dans trois jours à Thessalonique contre la Grèce, qui avait surpris l'Allemagne dimanche 27 septembre à Augsbourg (1-0).

Dans une Allianz Arena bien remplie (68.121 spectateurs, avec le retour des tribunes debout), les joueurs de Jürgen Klopp se sont montrés bien plus entreprenant que lors de leur match contre la Grèce quatre jours plus tôt.

Titularisé au coeur de l'animation offensive allemande, Florian Wirtz a été étincelant. Avec un double contact dans la surface de réparation adverse en fin de première période pour prendre le meilleur sur Srdan Babic, il a été à l'origine de l'ouverture du score (39e).

Sa tentative de la pointe du pied gauche a trouvé le poteau de Djordje Petrovic, mais Tom Bischof en embuscade, a contrôlé puis frappé du gauche sous la transversale.

Et en seconde période, avec un contrôle plein de finesse pour se débarrasser une nouvelle fois Babic, il s'est ouvert le chemin du filet, seul au point de penalty et ne laissant aucune chance au gardien de but serbe pour doubler la mise à l'heure de jeu.

Photo : AFP/VNA/CVN

Dix nouveaux internationaux

La seule alerte sur le but de Jonas Urbig est venue d'une contre-attaque de Filip Kostic parti à la limite du hors-jeu.

Pour sa première sélection avec la Mannschaft, Derry Scherhant a été insaisissable sur son aile gauche en première période, avant d'évoluer à droite au retour des vestiaires, représentant un danger permanent pour la défense adverse.

Jürgen Klopp a poursuivi jeudi 1er octobre ses essais et sa large revue d'effectif pour sa première fenêtre internationale, avec sa liste élargie de 44 joueurs pour quatre matches, avec deux groupes, un pour les deux premières rencontres (1-1 à Amsterdam, défaite 1-0 contre la Grèce) et un pour les deux suivantes (2-0 contre la Serbie et dimanche 27 septembre en Grèce).

Jeudi 1er octobre, ce sont Urbig, Scherhant, Said El Mala, Mika Baur (devenu le 1.000e joueur de la Mannschaft) et Vitaly Janelt qui ont effectué leurs débuts avec l'Allemagne, après Philipp Treu, Yannick Engelhardt et Younes Ebnoutalib aux Pays-Bas, et Bambassé Conté et Hennes Behrens contre la Grèce.

Klopp a ainsi lancé dix novices dans le grand bain pour sa première sur le banc de l'Allemagne, alors qu'il avait appelé 16 joueurs sans la moindre sélection dans son groupe élargi.

AFP/VNA/CVN